65 yaş üstü ücretsiz ulaşımda yeni düzenleme: 1 Ocak 2026’da başlıyor

Türkiye’nin birçok şehrinde, artan maliyetler gerekçe gösterilerek özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve üzeri vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım hakkında kısıtlamalar yapıldı. Emekliler, son dönemde yapılan yüksek ulaşım zamlarının ardından bu haktan da mahrum kalınca ciddi bir mağduriyet oluştu. Tepkiler üzerine hükümet, Aralık ayında açıklanacak yeni düzenlemeyle ücretsiz ulaşım hakkında kapsamlı bir değişiklik yapılacağını duyurdu.

Yeni yönetmelik 1 Ocak 2026’da yürürlükte

Sözcü'nün haberine göre; 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak ulaşım destek ödemelerine zam yapma kararı alındı. Yeni düzenlemeyle birlikte, büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç sahiplerine aylık 7 bin 792 TL, diğer illerdeki araç sahiplerine ise 4 bin 675 TL ek destek ödemesi yapılacak. Bu artış, ücretsiz toplu taşıma hizmetini sunan araç sahiplerinin gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak ve hizmet kalitesinin artmasına destek olacak.

Aralık ayında yayımlanması planlanan yeni yönetmeliğe göre;

Araç başına ödemeler artırıldı

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 4 bin 658TL olan ödeme 5 bin 845 TL'ye, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 6 bin 210 TL olan destek ödemesi 7 bin 792 TL'ye, Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin 658 TL olan destek ödemesi 5 bin 845 TL'ye, Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 726 TL olan destek ödemesi ise 4 bin 675 TL'ye yükseltilecek"

Kimleri kapsıyor?

Destekten yararlananlar arasında engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler yer alıyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinde görevli olanlar da bu kapsamda ücretsiz veya indirimli olarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.