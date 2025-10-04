  1. Ekonomim
  3. 65 yaş üstünden sağlık raporu isteniyor mu? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama
65 yaş üstünden sağlık raporu isteniyor mu? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, bazı medya organlarında yer alan "65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtti.

Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

