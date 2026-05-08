65 yaş üstünün yüzde 22'si gıdadan kısıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Türkiye genelinde yapılan nisan ayı raporuna göre; Türkiye’nin daralan ekonomisinin toplum üzerindeki etkileri ölçüldü. Daha önceki aylarda toplum sosyal-kültürel gibi alanlarda harcama kısıtlamalarına giderken, bu kısıtlamanın gıdaya yöneldiği gözlendi.

Raporda, Türkiye’de iç siyasetin durumu da analiz edildi, katılımcılara ‘bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ diye soruldu. Katılımcıların; yüzde 35,3’ü AK Parti, yüzde 30.3’ü CHP dedi. CHP’nin bir önceki aya göre oylarının düştüğü gözlendi. Ankette, ‘kriz dönemlerinde ülkeyi kim yönetsin?’ sorusuna yüzde 56.8’lik oran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti. Raporda, “bölgedeki gerilimlerin liderlik faktörünü ön plana çıkardığı ve AK Parti'nin makası açtığı” değerlendirmesi yapıldı. CHP içinde son yaşanan olayların oyları etkilediği gözlendi. Yüzde 9,5’le DEM üçüncü parti olurken, MHP yüzde 8.7, İYİ Parti yüzde 6.0 oy aldı. Anket sonuçlarına bakıldığında 5 siyasi partinin seçim barajını aştığı görüldü. Seçmenin siyasete ilgisinin yüksek olduğu, ancak erken seçim beklentisinin olmadığına dikkat çekildi.

Ekonomide, ‘bekle-gör’ stratejisi

Nisan ayı araştırmasında ekonominin toplum üzerindeki etkileri analiz edildi. Katılımcılara, Türkiye’nin dezenflasyon süreci ve fiyat istikrarı odaklı ekonomi politikaları soruldu. Nisan ayı raporunda; Mart 2026’da yıllık enflasyonun yüzde 30.9’a gerilemesi gibi makro düzeydeki olumlu gelişmelere rağmen, ekonomi yönetimine duyulan güvende, nisan ayında 2.29 puanlık bir artış yaşandığı, “temkinli” ve durağan bir seyir izlediği ortaya konulurken, jeopolitik belirsizliklerin bir sonucu olarak toplumda, ‘bekle-gör’ stratejisinin hakim olduğu gözlendi.

Tasarruf yapamayanların oranlarının yüzde 58.1 gibi yüksek bir seviyede seyrettiği, tasarruf eğiliminde altının liderliğini koruduğu, dövize yönelimde de kıpırdanma olduğu tespiti dikkat çekti. Araştırmanın en dikkat çeken bulgusu ise, harcama kısıtlamalarının sosyal yaşamla sınırlı kalmayıp, gıda gibi temel ihtiyaç alanlarına kayması yönündeki tespit oldu. Özellikle 65 yaş üstü nüfusta gıda harcamalarında kısıntıya gidenlerin oranı yüzde 21.6 seviyesine ulaştı. Bu oranla, ekonomik daralmanın sosyal maliyetinin kırılgan gruplar üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyduğu tespit edildi.