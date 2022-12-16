66 bin liranın üzerindeki uyuşmazlık arabulucuya gidecek

ANKARA (EKONOMİ) - Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı, yüzde 122.93 olan yeninden değerleme oranında artırılarak 66 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, 2023 yılında yapılacak başvurularda değeri 66 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevlendirilecek.

66 bin lirayı aşan uyuşmazlıkların çözümü için ise önce arabuluculuk müessesesine başvuruluyor. Sorun burada da çözüme kavuşmazsa tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvuruluyor.

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.