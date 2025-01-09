685 Milyonluk Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi’nin Yapımı Sürüyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle 685 Milyon TL’lik yatırımla kuzey ilçelere kazandırılan Entegre Katı Atık Tesisi’nin inşası büyük bir hızla sürüyor. Tesis hizmete alındığında bölgenin çevre kirliliği sorununa köklü bir çözüm sunacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde çevre dostu projelerine hız kesmeden devam ediyor. Şehrin kuzey ilçelerinde uzun yıllardır süregelen katı atık bertaraf sorununu çözmek amacıyla Afşin’de hayata geçirilen Entegre Katı Atık Tesisi’nin inşası, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle hızla ilerliyor. %95 hibe desteğiyle inşa edilen ve tamamlandığında bölgenin çevre kirliliği sorununa köklü bir çözüm sunacak olan bu tesis, Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerini kapsayacak. Proje, yalnızca çevreyi koruma hedefiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şehrin doğal kaynaklarını ve ekosistemini korumayı da amaçlıyor.

685 Milyon TL’lik Dev Yatırım

Toplam maliyeti 685 Milyon TL olan tesis, yalnızca katı atık bertarafı değil, aynı zamanda geri dönüşüm ve enerji üretiminde de önemli bir rol üstlenecek. Proje kapsamında modern depolama sistemleri, geri kazanım teknolojileri ve çevre dostu enerji üretim yöntemleri hayata geçirilecek. Bu sayede hem çevreye zarar veren atıklar bertaraf edilecek hem de şehrin ekonomisine katkı sağlanacak.

Hedef 2025 Yılı Sonu

Projenin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Tamamlandığında, hem bölge halkının yaşam kalitesini artıracak hem de çevre kirliliğini büyük ölçüde azaltacak bir altyapı tesisi olarak hizmet verecek. Başkan Fırat Görgel, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ı daha temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için çevre dostu yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu tesis, sadece bugünkü sorunlarımızı çözmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş bırakmamıza da yardımcı olacak” dedi.