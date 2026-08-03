7 ayda 1,62 milyar dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edildi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025-2026 ihracat sezonunun 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin fındık ve mamulleri ihracat verilerini açıkladı.
VEYSEL AĞDAR
TİM verilerine göre 11 ayda toplam 2 milyar 415 milyon 572 bin dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edildi. Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatı 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 21 arttı.
Ocak-Temmuz döneminde ihracat 1 milyar 620 milyon 185 bin dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 337 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleşm,işti. İlk yedi aylık verilere göre de fındık ve mamulleri ihracatı, 2024'ün aynı dönemindeki 1 milyar 381 milyon dolarlık seviyeyi de geride bırakırken son üç yılın en yüksek Ocak-Temmuz performansını gösterdi.
2026 yılında en yüksek aylık ihracat 330 milyon 189 bin dolarla nisan ayında gerçekleşti. Mart ayında 268 milyon dolar, haziran ayında ise 242 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2025 yılında yıl genelinde fındık ve mamulleri ihracatı 2 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılında ise 2 milyar 639 milyon dolara ulaşmıştı.
Son 3 yıllık fındık ve mamulleri ihracatı (Dolar)
Aylar
2024
2025
2026
Ocak
206.128
207.208
177.530
Şubat
196.795
216.040
202.616
Mart
200.891
217.163
268.364
Nisan
176.580
208.738
330.189
Mayıs
234.751
184.277
212.072
Haziran
151.405
139.785
242.546
Temmuz
214.674
164.453
186.868
Ağustos
161.894
123.257
-
Eylül
194.324
144.860
-
Ekim
322.284
204.441
-
Kasım
291.599
197.057
-
Aralık
288.020
249.028
-
Toplam
2.639.346
2.256.307
1.620.185*
(*) 2026 yılı ilk 7 ay verisi