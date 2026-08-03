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7 ayda 1,62 milyar dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025-2026 ihracat sezonunun 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin fındık ve mamulleri ihracat verilerini açıkladı.

Haber Merkezi
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7 ayda 1,62 milyar dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edildi
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VEYSEL AĞDAR

TİM verilerine göre 11 ayda toplam 2 milyar 415 milyon 572 bin dolarlık fındık ve mamulleri ihraç edildi. Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatı 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 21 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat 1 milyar 620 milyon 185 bin dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 337 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleşm,işti. İlk yedi aylık verilere göre de fındık ve mamulleri ihracatı, 2024'ün aynı dönemindeki 1 milyar 381 milyon dolarlık seviyeyi de geride bırakırken son üç yılın en yüksek Ocak-Temmuz performansını gösterdi.

2026 yılında en yüksek aylık ihracat 330 milyon 189 bin dolarla nisan ayında gerçekleşti. Mart ayında 268 milyon dolar, haziran ayında ise 242 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2025 yılında yıl genelinde fındık ve mamulleri ihracatı 2 milyar 256 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılında ise 2 milyar 639 milyon dolara ulaşmıştı.

Son 3 yıllık fındık ve mamulleri ihracatı (Dolar)

Aylar

2024
2025
2026

Ocak

206.128
207.208
177.530

Şubat

196.795
216.040
202.616

Mart

200.891
217.163
268.364

Nisan

176.580
208.738
330.189

Mayıs

234.751
184.277
212.072

Haziran

151.405
139.785
242.546

Temmuz

214.674
164.453
186.868

Ağustos

161.894
123.257
-
Eylül

194.324
144.860
-
Ekim

322.284
204.441
-
Kasım

291.599
197.057
-
Aralık

288.020
249.028
-
Toplam

2.639.346
2.256.307
1.620.185*

(*) 2026 yılı ilk 7 ay verisi