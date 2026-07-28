7 hissenin fiyatı bir yılda yüzde 1000'den fazla yükseldi

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul endeksleri iyi başladığı yılda şubat sonundaki savaşla birlikte dalgalı bir seyir izlese de bazı hisseler var ki olağanüstü yükselişlere imza attı. Son 1 yılda 7 hisse yüzde 1.000’in üzerinde yükseldi. Bu hisselerin ortak özelliği ise bazı yatırım fonların portföylerinde yer almaları oldu.

Son 1 yılda yani 28 Temmuz 2025’ten 27 Temmuz saat 13.45 itibariyle yüzde 3.909,21 yükselişle Gündoğdu Gıda birinci sırada yer alıyor. Gündoğdu Gıda’yı yüzde 3.480,03 yükselişiyle Hedef Holding, yüzde 2.098,72 yükselişle Odine, yüzde 1.599,45 yükselişle Katılımevim, yüzde 1.423,7 yükselişle Özada Denizcilik, yüzde 1.118,66 yükselişiyle Işıklar Enerji Yapı Holding ve yüzde 1.060,79 yükselişiyle Bigen Enerji takip ediyor. Bu 7 şirket hissesi son 1 yılda yüzde 1.000’in üzerinde getirileriyle tüm diğer şirket hisselerini ve endeksleri geride bırakmayı başardı. Aynı dönemde BİST100 endeksi yüzde 30,88, BİSTTUMY endeksi yüzde 63,50, BİST500 endeksi yüzde 37,70 yükselebildi.

Yüzde 1.000’in üzerinde yükselişiyle dikkat çeken bu şirketlerden Gündoğdu Gıda, Hedef Holding, Odine ve Katılımevim bir portföy yönetim şirketinin çeşitli yatırım fonlarında yer alıyor. Hedef Holding, Özata Denizcilik, Bigen Enerji ise bir diğer portföy yönetim şirketi yatırım fonlarında bulunuyor.

Hedef Holding, Aselsan’dan sonra ikinci

Bu şirketlerin piyasa değeri de hisse fiyatındaki sert yükselişin de etkisiyle oldukça büyüdü. Gündoğdu Gıda'nın piyasa değeri 103 milyar lirayı aşarken Hedef Holding 701.4 milyar liralık piyasa değeriyle Aselsan'ın ardından halka açıklık oranı çok düşük olan QNB Türkiye ve Enpara dışarıda bırakıldığında Türkiye'nin en değerli ikinci şirketi oldu. Üçüncülüğü ise son haftalarda taban serisiyle dikkat çeken Destek Finans Faktoring 668.9 milyar lira ile aldı. Dördüncülük 569.4 milyar lira ile Tüpraş'ın. Garanti BBVA 537.4 milyar lira piyasa değeriyle beşinci oldu.

6 hisse yüzde 500'ün üzerinde…

Sadece yüzde 1000'in üzerinde yükselen 7 hisse dikkat çekmiyor son bir yıldaki hareketiyle. Tam 6 hisse de yüzde 500'ün üzerinde bir hareket yaşarken bu şirketler arasında başı yüzde 712,62 yükselen Tera Finansal Yatırım Holding çekerken Burçelik Vana, Creditwest Factoring, Manas Enerji ve Armada Gıda geliyor. Bu hisselerden de Manas Enerji ile Tera Finansal Yatırım Holding bir portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarının portföyünde yer alıyor.

19 şirketin hisse fiyatı da son 1 yılda yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi. Bu şirketlerden en dikkat çekenleri yüzde 402,98 yükselişle Kardemir, yüzde 367,72 yükselişiyle Altınkılıç Gıda oldu. Altınkılıç Gıda da iki farklı portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarının portföylerinde yer alan bir şirket. Destek Finans Faktöring de 19 şirket arasında yer almayı başardı son haftalardaki taban serisine rağmen. Şirketin son 1 yıllık yükselişi yüzde 319,87 seviyesinde bulunuyor.

Şirketlerin yüzde 52’si pozitif tarafta

Son 1 yılda 47 şirket ise hisse fiyatını yüzde 100’ün üzerinde artırmayı başararak dikkat çekti. Bu şirketlerle birlikte Borsa İstanbul’daki şirketlerin yüzde 13’ü hisse fiyatını en az iki katından fazla artırmayı başarmış oldu. Şirketlerin yüzde 52’si ise en az son 1 yılda fiyatını en az yüzde 1 yükseltebildi. Kalan 299 şirket ise son bir yılı negatif tamamladı.

Aynı dönemde en çok düşen şirket hissesi bir dönem içinde bulunduğu fonla ve yükselişiyle gündeme gelen Vişne Madencilik oldu. Son bir yılda Borsa İstanbul'daki şirketler arasında en kötü performansı sergileyen Vişne Madencilik hisselerindeki kayıp yüzde 90,02 olarak dikkat çekti. İkinci sırada yüzde 73,94 düşüşle Emek Elektrik yer alırken onu yüzde 72,94 düşüşle Gezinomi takip etti. Dördüncü yüzde 71,63 düşen Esenboğa Elektrik olurken, beşinci sırada da yüzde 71,12 düşen Adese hisseleri yer aldı. Tahvil ödemelerini gerçekleştiremeyen Kontrolmatik ise son bir yılda yüzde 62,01 düşüş yaşarken konkordato kararı alan Türk İlaç Serum hisseleri de yüzde 59,98 düşüş gösterdi.