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7 ildeki toplam 35 taşınmaz özelleştirilecek

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Adana, Antalya, İstanbul ve Mersin'de 3'er, İzmir'de 9, Konya'da 13 ve Muğla'da bir taşınmazın özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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7 ildeki toplam 35 taşınmaz özelleştirilecek
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Serik, Mersin'in Silifke ve İstanbul'un Ümraniye ile Çatalca ilçelerinde 3'er, İzmir'in Aliağa ve Karaburun ilçelerinde 9, Konya'nın Akşehir, Ereğli ve Meram ilçelerinde 13 ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 1 taşınmazın; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden birisi veya birkaçı uygulanarak özelleştirilmesine karar verildi.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlaması öngörülüyor.

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