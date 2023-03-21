7 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bilecik'in Gölpazarı, Söğüt ve Osmaneli ilçelerinde bulunan 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 Nisan'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 187 bin 11 lira 66 kuruş ile 561 bin 34 lira 98 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 14.00 ile 14.30 arasında Bilecik İl Özel İdaresi'nde yapılacak.