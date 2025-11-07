7 Kasım 2025 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek, Cumhuriyet fiyatı güncel takip
7 Kasım 2025 gram altın kaç TL? Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen altın fiyatları, son haftalarda rekor yükselişlerin ardından hareketli günler geçiriyor. Haftanın son gününde altın yatırımcısı da, "Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek altın fiyatları yükselir mi" gibi konuları gündeminde tutuyor.
Piyasaların nabzını tutan ve en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatının, 6 bin lira rekorunu gördükten sonra yaşadığı iniş ve çıkışlar yakından izleniyor. 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla canlı altın fiyatları takip ekranlarında gram altın ne kadar oldu? ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularının cevapları büyük önem taşıyor. Altın fiyatlarında son durum ne? sorusunun cevabını ve altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi ya da yıl sonunda yükseliş mi olur yönündeki beklentileri bu haberimizde derledik.
7 Kasım 2025 gram altın kaç TL?
ALTIN (TL/GR)
5.437,955.438,67
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek Altın
9.105,009.195,00
Yarım altın fiyatı
Yarım Altın
18.210,0018.379,00
Tam altın fiyatı
Tam Altın
35.815,9736.523,79
Cumhuriyet altını fiyatı
36.308,0036.629,00
Bu rakamlar güncel olarak saniye saniye değişebilmektedir.
