7 Kasım 2025 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı gram altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek, Cumhuriyet fiyatı güncel takip

Piyasaların nabzını tutan ve en güvenilir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatının, 6 bin lira rekorunu gördükten sonra yaşadığı iniş ve çıkışlar yakından izleniyor. 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla canlı altın fiyatları takip ekranlarında gram altın ne kadar oldu? ve çeyrek altın fiyatı kaç TL? sorularının cevapları büyük önem taşıyor. Altın fiyatlarında son durum ne? sorusunun cevabını ve altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi ya da yıl sonunda yükseliş mi olur yönündeki beklentileri bu haberimizde derledik.

7 Kasım 2025 gram altın kaç TL?

ALTIN (TL/GR)

5.437,955.438,67

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek Altın

9.105,009.195,00

Yarım altın fiyatı

Yarım Altın

18.210,0018.379,00

Tam altın fiyatı

Tam Altın

35.815,9736.523,79

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet Altını

36.308,0036.629,00

Bu rakamlar güncel olarak saniye saniye değişebilmektedir.

finans/altin" target="_blank" rel="noopener">Tüm altın fiyatları anlık olarak takip etmek için tıklayınız...