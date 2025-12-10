70 yıllık bankacılık devi 51 şubesini kapatıyor

Yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren TD Bank, artan dijital bankacılık kullanımıyla fiziksel şube ağını küçültmeye hazırlanıyor. Banka, 2026 yılı sonuna kadar 13 eyalet ve Washington D.C.’deki 51 şubesini ve bir sürücü hizmet noktasını kapatma kararı aldı. Bu adım, şube ağının yaklaşık yüzde 10’unun kapanması anlamına geliyor ve geleneksel bankacılıktaki dönüşümün hız kazandığını gösteriyor.

Dijital çözümler işlemlerin çoğunu üstleniyor

TD Bank CFO’su Kelvin Tran, dijitalleşme ve otomasyon sayesinde hedeflerine ulaşmayı planladıklarını belirtti. Şirketin amacı, toplam satışların yarısını dijital kanallardan gerçekleştirmek ve işlemlerin yüzde 90’ını self-servis platformlara taşımak.