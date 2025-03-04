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700 bin lira hibe ve kredi, 2 yıl geri ödemesiz destek! Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sürüyor

Acil dönüşüme ihtiyacı olan binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için Yarısı Bizden Kampanyası başlatılmıştı. Başvurular sürüyor. 600 bin riskli yapı için devreye alınan İstanbul’da, evini yenilemek isteyenlere 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sunuluyor. İşte dönüşüm başvurusunun detayları…

Haber Merkezi
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700 bin lira hibe ve kredi, 2 yıl geri ödemesiz destek! Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sürüyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşurken, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

 700 bin lira hibe ve 100 bin taşınma desteği

600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.

 Krediler 10 yıl vadeye yayılıyor

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor.

 Uzun vade ve uygun ödeme koşullarıya taksit yapılıyor

Kampanyada inşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin "Yarısı Bizden" ile dönüşümü devam ediyor.

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