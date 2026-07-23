700 milyon liralık arı kovanı konaklama bedeli askıda!

VEYSEL AĞDAR

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TAB) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) nezdinde yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Arıcılardan kovan başına alınması planlanan 100 liralık "Arı Konaklama Ekosistem Hizmet Bedeli" uygulaması, ikinci bir talimata kadar ertelendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son talimatla, konaklama ücretine ilişkin "Bedeller" başlıklı hükümlerin uygulanmasının ikinci bir talimata kadar durdurulduğu bildirildi. Böylece son günlerde arıcıların yoğun tepkisine neden olan uygulama şimdilik askıya alınmış oldu.

Türkiye'de bulunan 9 milyon kovanın 7 milyonunu gezginci kovanlar oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 8 milyon 817 bin 155 kovan bulunuyor. Bunların 7 milyon 53 bin 724'ünü gezginci arıcılıkta kullanılan kovanlar oluşturuyor. Düzenleme yürürlüğe girseydi yalnızca mevcut gezginci kovanlar üzerinden Orman Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 705 milyon 372 bin lira gelir elde etmesi öngörülüyordu. Ayrıca gezginci arıcılar konaklama yerlerini her değiştirdiklerinde kovan başına yeniden 100 lira ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Üreticilerin talepleri karşılık buldu

Erteleme kararının sinyali, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir'in Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti. Ali Demir, EKONOMİ'ye yaptığı açıklamada, görüşmede arıcıların taleplerini doğrudan ilettiklerini belirterek, mevcut düzenlemenin sektörün görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini ve yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını, arıcıların beklediği kararın kısa süre içinde açıklanacağını da dile getirmişti. TAB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin ilgili kurumlarla iş birliği ve diyalog içinde süreci yakından izlemeyi sürdüreceği belirtilirken, üreticilerin görüş ve taleplerinin istişare mekanizması çerçevesinde değerlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Süreç nasıl başlamıştı?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı düzenlemesiyle, bal ormanları ve arı konaklama noktalarından yararlanan gezginci arıcılardan kovan başına 100 lira "Arı Konaklama Ekosistem Hizmet Bedeli" alınması öngörülmüştü. Artan üretim maliyetleri nedeniyle düzenleme sektörün yoğun tepkisini çekmiş, TAB da uygulamanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmelere başlamıştı.

Tek bir konaklama için 50 bin TL ödenecekti

Düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde, arıcılara kovan başına verilen 140 liralık desteklemenin 100 lirası konaklama bedeli olarak geri alınmış olacaktı. Örneğin 500 kovanla üretim yapan gezginci bir arıcı, tek bir konaklama için 50 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacaktı. Konaklama yerini değiştiren üreticiler ise her yeni noktada aynı ücreti yeniden ödeyecekti.

Bu durum, özellikle gezginci arıcılık yapan üreticilerin maliyetlerinin katlanarak artacağı yönünde endişelere neden olmuştu.