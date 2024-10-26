71 yıllık sanayi devi çalışma süresini 3 güne düşürdü! Maaşlarda 10 bin TL kesintiye gidiyor

İstanbul Sanayi Odasının verilerine göre 2023’te Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 473. sırada yer alan, bir yıl içerisinde satışlarını yüzde 39 artıran Erkunt Sanayi patronu, ‘Zordayız’ diyerek üç fabrikasında çalışma sürelerini üç güne düşürdü.

Ücretlerde 10 bin liralık kesinti olacağını söyleyen işçiler, ücretlerinin asgari ücrete gerilemesine tepkili. İSO 500 verilerine göre Erkunt Sanayi üretimden elde ettiği net satışlarını bir yıl içinde yüzde 39 artırdı. Erkunt Sanayi, 2022 yılı sonunda 2 milyar 230 milyon 550 bin 65 TL olan üretimden satışlarını 2023 yılı sonunda 3 milyar 121 milyon 63 bin 390 TL’ye çıkardı.

Dünyadaki en büyük üçüncü traktör üreticisi

Evrensel’den Demir Kaya’nın haberine göre, Hisselerinin çoğunun Hint tekeli Mahindra’nın sahibi olduğu Erkunt Sanayi, Mahindra sayesinde dünya pazarına açılımını ilerletiyor. Milyonlarca çiftçinin bulunduğu Hindistan’da son 25 yılın pazar lideri olan Mahindra, dünyadaki en büyük üçüncü traktör üreticisi. Zor zamanlardan geçildiği için işçilerin ücreti kesilen Erkunt’un sahibi Mahindra’nın yaklaşık 20 milyar dolar sermayesi bulunuyor.

"Zor zamanlardan geçiyoruz"

Erkunt Sanayi’nin Ankara Sincan’da bulunan fabrikasında çalışan işçilerden edindiğimiz bilgilere göre geçen haftalarda fabrikaya asılan duyuruda “Zor zamanlardan geçiyoruz, içinden geçtiğimiz ekonomik koşullar bizi düzenlemelere itti” denilerek haftanın 6 günü çalışan işçilerin bundan sonra 4 günü çalışacağı duyuruldu. OSB’de bulunan iki fabrikasında da yapılan toplantıda çalışma gününün 3’e düşürüldüğü söylendi.

Ücret kesintisi 8-10 bin TL arasında olacak

Çalışmanın olmadığı günlerin ücretinin yarısının patron tarafından karşılanacağı yarısının da işçilerin aylık ücretlerinden kesileceği belirtilirken, işçilerin tahminine göre ücret kesintisi 8-10 bin TL arası olacak. Yüzde 27’lik vergi diliminden gelen gelir vergisi kesintisi ile birleşince ücretlerin asgari ücret düzeyine gerilemesi bekleniyor. İş yerindeki beyaz yakalılardan ise ücret kesintisi yapılmayacak. Kendilerinin de duyuru kağıdıyla haberdar olduklarını söyleyen işçiler ise sessiz kalan Türk Metal’e tepkili.