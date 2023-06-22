714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla üreticilere bugün 714,8 milyon liralık pancar avans ödemesi yapılacağını bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar avans ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı, paylaşımında, “Türkşeker aracılığıyla 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.