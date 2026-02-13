76 OSB daha arıtma tesisine kavuşacak

CANAN SAKARYA / ANKARA

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “Su stresi yaşayan illerde yeni sanayi yatırımlarına izin verilirken su kapasitesi ve sürdürülebilirlik kriterleri dikkate alınıyor mu? Sanayi tesislerinde geri dönüştürülmüş su kullanımı ve su verimliliğini artırmaya yönelik teknolojilerin zorunlu hale getirilmesi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?" diye sordu.

Bakan Kacır, verdiği yanıtta OSB’lerin kuruluş sürecinin Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında yürütüldüğünü, OSB kuruluş taleplerinin yerelde hazırlanarak, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri ile valilik uygun görüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletildiğini kaydetti. Bakanlık değerlendirmesinin ardından yer seçimi süreci başlatıldığını, Bakanlık koordinasyonunda oluşturulan ve ilgili bakanlıklar, genel müdürlükler ile belediye temsilcilerinden oluşan Yer Seçimi Komisyonunca alan yerinin incelendiğini ve kurumların oybirliğiyle OSB’lerin yerinin belirlendiğini kaydetti.

Yer seçimi kriterleri

Bakan Kacır, yer seçiminde; afet riski, tarım alanlarının korunması, su kaynakları, ekosistem bütünlüğü ve yerleşim yerlerine mesafe gibi çevresel kriterlerin esas alındığını ve böylece sanayi faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi hedeflendiğini belirtti. Üretime geçen OSB’lerde ise merkezi altyapı sistemleri ve atık su arıtma tesisleri ile toprak ve su kaynaklarının korunması sağlanırken, su kullanımının kontrollü şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre halen 140 OSB’de merkezi atık su arıtma tesisi bulunuyor. Ayrıca 76 OSB’de yeni arıtma tesisi kurulumu ve kapasite artırımı ihtiyacı, 2026 Yılı Yatırım Programında projelendirildi. Bu projelerin hızla tamamlanması planlanıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik

Sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi amacıyla OSB’lere Dünya Bankası kaynaklı 250 milyon Euro tutarında kredi tahsis edildi. Bu kredi OSB’lerin verimliliği, çevresel sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması için kullanılacak. Bu kapsamda 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 32 proje yürütülüyor. Bu projelerle; ileri atık su arıtma tesisleri, su geri kazanım projeleri desteklenirken, sanayi tesislerinde geri dönüştürülmüş su kullanımının artırılması, su verimliliğini artıran teknolojilerin yaygınlaştırılması, su ayak izinin azaltılması ve su verimliliğini artıran teknolojilerin yaygınlaştırılarak, kaynak verimliliğini esas alan sanayi altyapıları oluşturulması amaçlanıyor.