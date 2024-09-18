78 yıllık şirket iflas başvurusu yaptı!

ABD'li gıda saklama kapları üreticisi Tupperware Brands, artan mali kayıplarla karşı karşıya kaldığı için ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, iflas süreci boyunca faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor ve mahkemeden işletmeyi satma sürecini başlatmak için izin isteyecek.

Tupperware, Chapter 11 iflas koruması için başvuruda bulundu. Bu, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için borçlarını yeniden yapılandırmasına ve mali durumunu düzeltmesine fırsat tanıyor. İflas başvurusunda, şirketin tahmini varlıkları 500 milyon - 1 milyar dolar, yükümlülükleri ise 1 milyar - 10 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.

78 yıldır faaliyet gösteren Tupperware, geçen yıl finansman bulamaması durumunda iflas edebileceğini duyurmuştu. Şirket, düşen satışlar ve artan rekabetle mücadele ederken özellikle genç tüketicilere ulaşmak amacıyla stratejilerini yenilemeye çalışıyordu.

Tupperware CEO’su Laurie Ann Goldman, yatırımcılara yaptığı açıklamada, son yıllarda zorlayıcı makroekonomik koşulların şirketin finansal durumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Şirketin hisseleri, iflas başvurusu haberlerinin ardından yüzde 50’den fazla değer kaybetti.

Pandemi döneminde evde yemek yapma trendiyle kısa süreli bir satış artışı yakalayan Tupperware, bu artışın ardından talepte düşüş yaşamıştı. Ayrıca, hammadde maliyetlerinin artması, ücretlerin yükselmesi ve nakliye masraflarının artması kâr marjlarını daha da daralttı.

Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana altı çeyrek boyunca sürekli satış düşüşü bildirdi. Düşük ve orta gelirli tüketici kitlesi, devam eden yüksek enflasyon nedeniyle harcamalarını kısıtladı, bu da satışlardaki düşüşü hızlandırdı.

Hisse fiyatı 90 dolardan 50 cente geriledi

2010'ların başında Tupperware hisseleri, geleneksel doğrudan satış modeli ve güçlü marka bilinirliği sayesinde istikrarlı bir performans sergiliyordu. 2013'te şirketin hisse fiyatı yaklaşık 90 dolar seviyesine çıkarak zirveye ulaştı. Ancak, e-ticaretin yükselişi ve doğrudan satış modeline olan ilginin azalmasıyla birlikte Tupperware'in satışları yavaşlamaya başladı. 2015'ten itibaren hisseler düşüşe geçti ve bu durum 2019'da daha da belirginleşti, hisse fiyatları 20 dolar seviyelerine kadar geriledi.

2020'de pandeminin ilk döneminde evde yemek yapma trendiyle kısa süreli bir toparlanma yaşayan hisseler, 40 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak, bu talep sürdürülebilir olmadı ve pandeminin ardından hisse fiyatları yeniden düşüşe geçti. 2023'e gelindiğinde, Tupperware'in finansal zorlukları hızla arttı ve iflas başvurusuyla birlikte hisse değerleri yüzde 50'den fazla düşerek 1 dolar seviyesinin altına inerek 50 cente geriledi.

Tupperware'ın yükselişi ve düşüşü

Tupperware, 1946 yılında Earl Tupper tarafından kurulduğunda, hava geçirmez kapaklarıyla gıdaları daha uzun süre taze tutabilmesiyle büyük bir yenilik olarak kabul edildi. Şirket, 1950'lerde Brownie Wise’ın öncülüğünü yaptığı "Tupperware partileri" adlı ev satış etkinlikleriyle hızla büyüdü ve dünya genelinde tanınan bir marka haline geldi.

Ancak yıllar içinde daha ucuz rakiplerin pazara girmesi ve değişen tüketici tercihleri, Tupperware’in satışlarını ciddi şekilde etkiledi. Bugün 70 ülkede satış yapmaya devam etse de şirket, küresel piyasada karşılaştığı zorluklar nedeniyle iflas sürecine girdi.

Geleceğe dair beklentiler

Tupperware, iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdürerek, işlerini yeniden yapılandırmayı ve potansiyel alıcılar bulmayı planlıyor. Şirketin geleceği, satış sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve finansal yeniden yapılanma stratejilerine bağlı olacak. 2023 yılında Tupperware, borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklılarıyla bir anlaşma yaptı ve stratejik alternatifleri keşfetmek için yatırım bankası Moelis & Co ile anlaştı. Ancak bu çabalar şirketin iflasını sadece ertelemeye yetti.

Chapter 11 iflas yasası nasıl işliyor?

Chapter 11 iflas, ABD iflas yasalarının bir bölümüdür ve şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak iflas ettikten sonra operasyonlarına devam etmelerine olanak tanır. Bu süreçte, borçlu olan şirket, alacaklılardan korunur ve mali durumu düzeltmek için bir plan hazırlar. Şirketin yönetimi genellikle mevcut sahipler tarafından sürdürülür, ancak mahkemenin gözetiminde hareket ederler.