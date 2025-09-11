  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 8 ayda Doğu Karadeniz’den 11 ülkeye bal gönderildi
Takip Et

8 ayda Doğu Karadeniz’den 11 ülkeye bal gönderildi

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal ihraç edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 ayda Doğu Karadeniz’den 11 ülkeye bal gönderildi
Takip Et

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 7 ayda 340 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Bal ihracatında ABD ilk sırada yer alıyor

İhracattan 1 milyon 417 bin 606 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 604 bin 82 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 491 bin 763 dolarla Almanya ve 98 bin 690 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldı." dedi.

Kalyoncu, ihracat yapılan ülkelere ek yeni pazarlara ulaşmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Amacımız bölgenin zengin florası ve doğal üretim koşulları sayesinde elde edilen balın, uluslararası pazarlarda tanıtım ve satışını artırmak. Böylece bölge ekonomisine katkı sağlamak, üreticinin gelir seviyesini yükseltmek ve Türk balının dünya genelinde bilinirliğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Bal ihracatında 8 ayın geride kaldığını hatırlatan Kalyoncu, yıl sonunun çok daha güzel rakamlarla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.

Ahududunda Bursa farkı: Türkiye’nin ihtiyacı bu ilçelerden karşılanıyor!Ahududunda Bursa farkı: Türkiye’nin ihtiyacı bu ilçelerden karşılanıyor!Ekonomi
Türkiye’nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladıTürkiye’nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladıEkonomi
Stop Loss nedir? Stop Loss’un temel işlevleri!Stop Loss nedir? Stop Loss’un temel işlevleri!Ekonomi

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!