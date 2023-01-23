8 bankaya dolar cinsinden tahvil ihracı yetkisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), yurt dışında dolar cinsinden tahvil ihracı için 8 bankayı yetkilendirdi.

Türk Eximbank, yurt dışında dolar cinsinden tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi. Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın 9 Aralık 2022 tarihli açıklamasında, yurt dışında azami toplam 1 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındığının duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda bankamız tarafından piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere bir yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Citigroup Global Markets Limited, BBVA Securities Inc., Emirates NBD Capital Limited, ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo S.p.A., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden yapılması planlanmaktadır." denildi.