  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 8 başlıkla geçen hafta nasıl geçti?
Takip Et

8 başlıkla geçen hafta nasıl geçti?

Yurt içinde genel olarak verilerin sakin olduğu haftada, küresel piyasalara ABD enflasyon yön verdi. İçeride de stagflasyon tartışmaları görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
8 başlıkla geçen hafta nasıl geçti?
Takip Et

Geçen hafta yurt içinde piyasalar "görece" sakin kalırken, ABD enflasyon verisi gündemdeydi.

ABD’de enflasyon beklentilere paralel geldi

ABD tüketici fiyatları (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artışla ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

ABD temmuz enflasyonu açıklandıABD temmuz enflasyonu açıklandıKüresel Ekonomi

TCMB sterilizasyon adımlarını sürdürdü

Merkez Bankası, likidite fazlalığını sterilize etmek için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapacak.

TCMB, aşırı likiditeye karşı Takasbank’taTCMB, aşırı likiditeye karşı Takasbank’taEkonomi

İşsizlik yükseldi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı haziran ayında yüzde 9,2 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 25,4’ten 29,2’ye yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 17,6'ya yükseldi.

İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandıEkonomi

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği ankette piyasanın yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 42,95'ten yüzde 43,31'e yükselirken, dolar/TL’de hafif gerileme görüldü.

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiPiyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiEkonomi

Konut fiyatları hız kesti, satışları arttı

Konut fiyatlarında reel düşüş sürerken, satışlar ise yılın zirvesindeydi.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyorKonut fiyatlarında reel düşüş sürüyorEkonomi

Yurt içinde stagflasyon tartışmaları sürdü

Yurt içinde verilerin işaret ettiği durgunluk, enflasyonun yüksek seyriyle stagflasyonu gündeme getirdi.  

Mahfi Eğilmez duyurdu: Ekonomi stagflasyona gidiyorMahfi Eğilmez duyurdu: Ekonomi stagflasyona gidiyorEkonomi

Altın rekor kırdı

Altın, Fed'in faiz indirimleri, Çin verileri ve jeopolitik gerginliklerden güç bularak tarihi zirvesine çıktı. 

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdıAltın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdıAltın Haberleri

İş dünyası, enflasyon muhasebesi konusunda sessiz kalamadı

İTO, İSO, ASO ve MÜSİAD gibi önemli iş örgütlerinin de aralarında buluduğu iş dünyası temsilcileri enflasyon muhasebesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu.  

İş dünyasından ‘haksız vergi’ye tepki büyüyorİş dünyasından ‘haksız vergi’ye tepki büyüyorEkonomi
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATO’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi
Yatırımcının yeni gözdesi gremse altın! Alan karını artıyor, çeyrek altının 10 katına kadar çıkıyor
Yatırımcının yeni gözdesi gremse altın! Alan karını artıyor, çeyrek altının 10 katına kadar çıkıyor
TEPAV: Ekonomide sert inişi engellemek mümkün, enflasyonda hedefe odaklanılmalı
TEPAV: Ekonomide sert inişi engellemek mümkün, enflasyonda hedefe odaklanılmalı
Faydaları saymakla bitmiyor! Tescilli Cimin üzümü tezgahtaki yerini aldı: Kilosu 100 TL
Faydaları saymakla bitmiyor! Tescilli Cimin üzümü tezgahtaki yerini aldı: Kilosu 100 TL
Bakan Uraloğlu: Trenlerle temmuzda yaklaşık 21 milyon yolcu seyahat etti
Bakan Uraloğlu: Trenlerle temmuzda yaklaşık 21 milyon yolcu seyahat etti
Fiyatlar düştü, karpuz tarlada kaldı
Fiyatlar düştü, karpuz tarlada kaldı