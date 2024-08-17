8 başlıkla geçen hafta nasıl geçti?
Yurt içinde genel olarak verilerin sakin olduğu haftada, küresel piyasalara ABD enflasyon yön verdi. İçeride de stagflasyon tartışmaları görüldü.
Geçen hafta yurt içinde piyasalar "görece" sakin kalırken, ABD enflasyon verisi gündemdeydi.
ABD’de enflasyon beklentilere paralel geldi
ABD tüketici fiyatları (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artışla ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
TCMB sterilizasyon adımlarını sürdürdü
Merkez Bankası, likidite fazlalığını sterilize etmek için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapacak.
İşsizlik yükseldi
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı haziran ayında yüzde 9,2 olurken, geniş tanımlı işsizlik yüzde 25,4’ten 29,2’ye yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 17,6'ya yükseldi.
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği ankette piyasanın yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 42,95'ten yüzde 43,31'e yükselirken, dolar/TL’de hafif gerileme görüldü.
Konut fiyatları hız kesti, satışları arttı
Konut fiyatlarında reel düşüş sürerken, satışlar ise yılın zirvesindeydi.
Yurt içinde stagflasyon tartışmaları sürdü
Yurt içinde verilerin işaret ettiği durgunluk, enflasyonun yüksek seyriyle stagflasyonu gündeme getirdi.
Altın rekor kırdı
Altın, Fed'in faiz indirimleri, Çin verileri ve jeopolitik gerginliklerden güç bularak tarihi zirvesine çıktı.
İş dünyası, enflasyon muhasebesi konusunda sessiz kalamadı
İTO, İSO, ASO ve MÜSİAD gibi önemli iş örgütlerinin de aralarında buluduğu iş dünyası temsilcileri enflasyon muhasebesine yönelik eleştirel açıklamalarda bulundu.