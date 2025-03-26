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8 ilde kırmızı et firmalarına fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, kırmızı ette stokçuluk ve spekülatif piyasa hareketlerine karşı 8 ilde faaliyet 20 işletmede pazartesi sabahından bu yana denetim başlattı.

Haber Merkezi
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8 ilde kırmızı et firmalarına fahiş fiyat denetimi
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ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hayvancılık sektöründe maliyet unsurlarında belirgin artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan bazı firmaların Tarım Bakanlığı ile birlikte takibe alındığı belirtilen açıklamada, 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletmede eş zamanlı denetimlerin başladığı kaydedildi.

24 Mart Pazartesi başlayan denetimlerin sürdüğü kaydedilirken, “Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

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