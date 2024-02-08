8 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 8 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
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Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2.032,97 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gramı, 1.998,91 lira seviyesinden işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.268,74 lira
Gram altın 2.068,22 lira
Yarım altın 6.537,48 lira
Gremse altın 34.176,00 liradan el değiştiriyor.