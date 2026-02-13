8 yılda 8 kat arttı: Türkler yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırmaya devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımları 2025 yılında 2,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

2025 yılının son ayında Türk vatandaşları yurt dışında 252 milyon dolarlık gayrimenkul alırken, aylık olarak ortalama 223 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti. Aylık bazda rekor alım 288 milyon dolarla 2025 yılının ağustos ayında görüldü.

2023'te hızlandı

Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları özellikle 2023'ten sonra hız kazanırken, 2019 yılında en düşük alımlar gerçekleşti.

2017 yılından bu yana alt kırılımlarda derlenen veriler incelendiğinde, 2017 yılında 341 milyon dolar olan yurt dışı gayrimenkul alımları 2milyar 675 milyon dolarla 8 yılda yaklaşık 8 kat arttı.

En yüksek artış 2023 yılında olurken, yıllık yurt dışı gayrimenkul alımları 1,8 milyar dolar oldu. 2024'te ilk kez 2 milyar dolar barajı aşıldı ve 2025'te alımlar 2,7 milyar dolara kadar yükseldi.