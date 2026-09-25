80 ülkeye ihracat yapan Karmetal, otonom mobil robotlar ile iddiasını büyüttü

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Karmetal Yönetim Kurulu Üyesi Semih Kar, Türk sanayisinin dünya liginde üst sıralara çıkabilmesi için önce kendi iç pazarında güçlenmesi gerektiğini söyledi. Makine üretiminin artık yalnızca mekanik tasarımdan ibaret olmadığını belirten Kar; “Yazılım, robotik, yapay zekâ, veri bilimi ve otomasyon, sektörümüzün ayrılmaz parçaları haline geldi. Bu nedenle, yerli üreticilerin desteklenmesi, yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi ve kalite standartlarının tavizsiz biçimde uygulanması büyük önem taşıyor” dedi.

Karmetal olarak faaliyete başladıkları günden bugüne hiçbir zaman yalnızca piyasadaki ürünleri üretmeyi hedefleyen bir şirket olmadıklarını, temel motivasyonlarının her zaman mevcut çözümlerin ötesine geçmek, sektörün ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan öngörmek ve daha gelişmiş teknolojiler geliştirmek olduğunu belirtti. Semih Kar, Karmetal denince akla ilk olarak güçlü CNC ve akıllı testere makinelerinin geldiğini, ancak ana üretim faaliyetlerinin haricinde otonom bir sistem/araç geliştirerek bu alanda da çok önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Servant markasının doğuş hikâyesi

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden birinin, 2019 yılında dünya prömiyerini gerçekleştirdikleri otonom şerit testere ve akıllı daire testere sistemleri olduğunu hatırlatan Semih Kar, şu bilgileri verdi: “Bu makineler, operatör müdahalesini minimuma indirerek üretim süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak müşterilerimizden çok net bir geri bildirim aldık: “Makine artık insansız çalışıyor, peki kesilen malzeme bir sonraki istasyona nasıl taşınacak?” Aslında Servant markasının doğuş hikâyesi tam olarak burada başladı. Pek çok firma bu ihtiyacı dışarıdan bir çözüm ortağıyla gidermeyi tercih edebilirdi. Biz ise farklı düşündük. Çünkü Karmetal’in en büyük gücü, elli yılı aşan üretim tecrübesiyle oluşmuş mühendislik altyapısıdır. Mekanik tasarım, yazılım, otomasyon, hareket kontrolü ve üretim teknolojileri alanlarında sahip olduğumuz bilgi birikimini üçüncü taraf çözümlerle sınırlamak istemedik. Bu nedenle kendi otonom mobil robotlarımızı ve endüstriyel robot kollarımızı geliştirme kararı aldık. Bu sistemler yalnızca zeminden zemine yük taşıma operasyonları gerçekleştirmiyor; aynı zamanda raf sistemleri arasında çalışabiliyor, üretim hatlarını besleyebiliyor, kalite kontrol istasyonlarıyla entegre olabiliyor ve sevkiyat süreçlerini yönetebiliyor. Bugün sanayinin ihtiyacı yalnızca bir yük taşıyıcısı değil; üretim süreçlerinin bir parçası haline gelen, karar verebilen, veri üretebilen ve fabrikanın geri kalanıyla entegre çalışabilen akıllı sistem boşluğunu doldurmak.”

Rafsız depolama sistemleri

Semih Kar, Karmetal’in bugün sektörde konuşulan pek çok kavramın öncülerinden biri olduğunu da ifade ederek şöyle devam etti: “Bugün Ultra 300x300 ve Vega S-Line 650x650 serilerimizde kullandığımız teknolojiler sayesinde makinelerimiz: Malzeme türüne göre kesim parametrelerini otomatik optimize edebiliyor, kesim verilerini bulut ortamında depolayabiliyor, operasyon geçmişini analiz edebiliyor, uzaktan izlenebiliyor ve yönetilebiliyor, ERP ve MES sistemleriyle entegre çalışabiliyor, operatör kaynaklı değişkenlikleri minimum seviyeye indirebiliyor. Son dönemde geliştirdiğimiz projelerden biri de, otomotiv sektörünün en büyük problemlerinden biri olan rafsız depolama sistemlerine çözüm getirdi. Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğe kadar dinamik olarak oluşturulan depolama alanlarında, birbirine denk gelen taşıyıcı ayaklar arasındaki hassas konumlandırmayı milimetre seviyesinde gerçekleştirebilen bir sistem geliştirdik. Bu çözüm yalnızca depolama tarafında değil, aynı zamanda araç yükleme ve boşaltma operasyonlarında da önemli avantajlar sunuyor.”

80’den fazla ülkeye ihracat

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve son yıllarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle, tüm sektörlerde olduğu gibi büyüme hızlarında da değişimlerin yaşandığını belirten Semih Kar, bu nedenle kısa vadede yeni pazarlar keşfetmekten çok, mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye yöneldiklerini söyledi.

Semih Kar, Karmetal olarak sürekli daha iyisini arayan bir şirket vizyonuyla hareket ettiklerini ve yatırımlarını da bu doğrultuda planladıklarını ifade etti.

Karmetal olarak altı kıtada, 80’den fazla ülkeye düzenli ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Semih Kar, kendi yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ERP, CRM ve üretim yönetimini tek çatı altında toplayacak yeni nesil bir platform üzerinde çalışmalar yaptıklarını da ifade etti. Bu sistem sayesinde dünyanın farklı noktalarındaki Karmetal bayilerinin servis ekipleri ve müşterileri ile çok daha hızlı iletişim kurabileceğini, uzaktan destek, veri analizi ve üretim planlama süreçlerini daha etkin biçimde yönetilebileceğini söyledi.

Önümüzdeki beş yılda Karmetal olarak daha fazla otonom sistem geliştiren, robotik alanında derinleşen, akıllı makinelerini birbirleriyle konuşturan ve üretim süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren bir teknoloji şirketi vizyonuyla bir dünya markası olma yolunda büyümeye devam edeceklerini ifade etti.