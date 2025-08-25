  1. Ekonomim
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim!
Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Ankara’da bir kırtasiyeye de giden ekipler, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda ürünlerin fiyat etiketi ve güvenlik kontrollerini yaptı.

Ekipler başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

 Kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutuldu

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, planlama kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi. Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığını ifade etti. Bakanlık ekipleri, denetimlerine artırarak devam edecek.

