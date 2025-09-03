  1. Ekonomim
81 ilde sosyal konut alanı belirlenecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı, 81 ilde başlatılan sosyal konut projesi için hazırlıklar başladı. Çalışmalara hız veren Bakanlık, 81 ilin valiliklerinden konut yapılabilecek kamu arazilerinin tespitini istediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; 81 ilde başlatılan sosyal konut projesi için TOKİ de harekete geçti. Sosyal konut projesi hazır. Bakanlık ve TOKİ konut yapılabilecek kamu arazilerinin tespit raporunu çıkarıyor. Bunun için 81 ilin valiliğinden konut yapılabilecek kamu arazilerinin tespitini ve raporunu istediği öğrenildi. 81 ilden gelen boş kamu arazilerinin raporlarına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ harekete geçerek çalışmalara hız verecek. Valilikler ivedilikle boş ve konut yapılabilecek boş kamu arazileriyle ilgili raporu hazırlayarak bakanlığa iletecek. Bakanlık ve TOKİ valiliklerden gelen raporları değerlendirerek sosyal konut projesine başlayacak.

Kimler yararlanacak?

Sosyal konut projesinden, öncelikli olarak evi olmayan dar gelirliler, emekliler, yeni evlenenler, gençler, memurlar yararlanabilecekler. İlk etap da 500 bin konutun yapılması öngörülüyor. Ağırlığın ise büyükşehirlere verilmesi planlanıyor. Sosyal konut projesi ile kira fiyatlarının düşeceği, depremin bütçeye yükünü azaltacağı hedefleniyor.

