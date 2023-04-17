81 İtalyan ticaret odası Hatay için harekete geçiyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası harekete geçen İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCİİST) hem maddi hem de ayni yardımların devamlılığı için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde olmak üzere ‘Kardeş Oda’ protokolü imzaladı. Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan CCİİST Başkanı Livio Manzini, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Diğer birçok STK’nın olduğu gibi, odamız da ilk günden itibaren etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmalarına aktif bir şekilde dahil olmuştur. Özellikle İtalya hükümetinin Hatay'da yapmış olduğu yardımlara dahil olduk. Lojistik desteğimiz; İtalyan arama kurtarma ekibinin ve daha sonra sahra hastanesinin daha etkin çalışmasını sağlayarak, yerel kurumların ve halkın takdirini kazandı. Şimdi dikkatimizi yeniden inşaa çabalarına döndürmemiz gerektiğini hissediyoruz ve bu yönde, bugün Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalayacağımızı sizlere bildirmekten mutluluk duyarım." dedi.

İmzalanan protokolün amacının bölgenin yeniden inşa edilmesi ve eski ekonomik düzeyine getirilmesi için uygun projeler belirlenmesi ve geliştirilmesinde iş birliği yapılması olduğunu anlatan Manzini, “Bu çerçevede maddi yardım yapmak isteyen üyelerimiz hesap bilgilerine bağışta bulunabilirler ve ayni yardım yapmak isteyen üyelerimiz yetkili irtibat bilgilerini odamızdan alabilirler. Ayrıca, yurt dışındaki diğer İtalyan Ticaret Odaları’nın ve üçüncü tarafların projelere güvenli ve maddi olarak verimli bir şekilde katkıda bulunmasına izin verecek ayrı bir fon oluşturma sürecindeyiz.” diye konuştu.

81 İtalyan ticaret odasının desteği alınacak

5 Mayıs'ta, Genel Sekreter Fatih Ayçin’le birlikte Hatay'a gideceklerini söyleyen Manzini, şunları kaydetti: “Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Bey’le beraber hem bir durum değerlendirmesi hem de bir çalışma toplantısı yapacağız. Pratikte ne yapılabilir? İmzaladığımız bu protokolü dünyadaki 81 İtalyan Ticaret Odaları’yla da paylaşarak bölge için bir fon oluşturacağız. Şeffaf bir şekilde ortaya çıkaracağımız projeleri de hep beraber Hikmet Bey'le ve oradaki arkadaşlarla beraber inşallah hayata geçireceğiz. Arama kurtarma tabii ki önemliydi, yapıldı. Ama şimdi daha kalıcı uzun seneler sürecek bölgedeki ekonominin yeniden canlanması, hayatın normale dönmesi için bir maraton sürecindeyiz. Sağlam bir temele dayandırarak bu maratonu hep beraber yapabiliriz. Bizim imkanlarımız sınırsız değil, önemli olan konunun farkındalığını artırarak daha geniş kapsamlı katkıların gerçekleşmesini sağlamak olmalıdır.”

Yardımlar sürecek

İtalya Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Giorgio Marrapodi de, depremin olduğu günden itibaren harekete geçtiklerini ve ilerleyen aylarda da yardım ve desteklerinin devam edeceğini aktardı. ‘Kardeş Oda Protokolü’nde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Marrapodi, “İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, yaşanan deprem sürecinde inanılmaz bir çaba gösterdi. İlk gün arama kurtarma ekiplerimiz afet bölgesine ulaştı. Bölgeye giden İtalyan ekiplere ihtiyaçları olan tüm lojistik desteği ticaret odamızın katkılarıyla verebildik. Burada; konsolosluğun, elçiliğin ve İtalyan Ticaret Odasımızın ekip sinerjisiyle yapılanlar hatırı sayılır derecede anlamlıydı. Deprem sonrası yaşanan acil durum henüz bitmiş değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde İtalya delegasyonundan üst düzey bir kıdemli yönetici Ankara'da tüm yönetim kademeleriyle görüşerek. Türkiye tarafında neler yapılabileceğini, hangi derslerin çıkarılabileceğini açığa çıkarmaya çalışacaktır. 6 Şubat’ta yaşanan deprem asrın felaketi olarak nitelendirildi. Ve umarız bu asırda bir daha böyle bir felaket yaşamayız.” şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybeden İtalyan vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Marrapodi, şunları söyledi: “Türkiye'nin de COVID-19 sürecinde İtalya'ya gösterdiği destek ve yardım gibi, İtalya da aynı şekilde depremde desteğini ve yardımını gösterdi. Böylesine bir felaket karşısında birlikte durabildik, destek olabildik birbirimize. Hem sivil toplumda, hem de hükümet kademelerinde çok başarılı bir yardım çalışması ve kampanyası gerçekleştirildi. Hem İtalya'daki ve Türkiye'deki İtalyan toplumu, hem de İtalyan ve Türk İş Dünyası bu konuda el ele vererek başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde altyapının toparlanmasında endüstriyel olarak baktığımızda veya iyileştirilmesi açısından yapılan çabalarda, İtalya'nın geçmişten gelen bilgi birikiminin bir bilgisi ve birikiminin ki ülke arasında köprü kurduğumuz takdirde fayda sağlayacağına inanıyorum.”

“3 il için süper teşvik gerekiyor”

Deprem felaketinde İtalya ulusunu her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile imzalanan bu kardeşlik protokolünün moral verici olduğunu vurguladı.

Antakya yöresinde ve çevresinde mobilya, ayakkabı, lojistik gibi önemli sektörlerin olduğunu belirten Çinçin, “Birçok sektör İtalyan ticaret hayatıyla da örtüşmekte. Buralarda iş birliğine açıkçası ihtiyacımız var. Hatay, Maraş ve Adıyaman'ı süper teşvik paketi içine almak lazım. Çok fazla göç verdik. Bu göçün önemli bölümü nitelikli işçi göçü. Bunların tekrardan dönmesi, tersine göçün olabilmesi için teşvik edilmesi gerekir.” dedi.

Tersine göç için yüz yüze eğitim talebi

Depremden sonra kentten çevre illere ve Türkiye'nin diğer illerine göç yaşandığını anlatan Çinçin, “Aileler çocuklarının eğitimi için göç etti. Ailelerin geri dönmesi, kentte yaşamın sürmesi için acilen konteyner okulların açılması lazım. Yüz yüze eğitim başlamazsa bölünmüş aile yapısı sürecek. Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde tersine göçü tekrardan başlatabilmek için en önemli şeylerin başında eğitimin başlaması, hastane ve sağlık altyapısının tekrardan ayağa kaldırılması ve bunun yanında barınma ihtiyaçlarının asgariye indirilmesi ile sosyal alanların hayata geçirilmesi geliyor.” diye konuştu.