856 bin ‘terminatör’ böcek görev başında! Zararlılarla mücadele için sahaya sürüldü

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), oluşturduğu tahribat nedeniyle "dumansız yangın" olarak nitelendirilen zararlı böceklerle mücadele amacıyla geçen yıl 856 bin "faydalı böceği" sahaya sürdü.

Orman zararlıları ve suçlarıyla mücadele sürüyor

OGM'nin "2024 Yılı Faaliyet Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, kurum, orman zararlıları ve suçlarıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan orman zararlılarıyla mücadele için ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu kapsamda, ormanlardaki zararlı türlere karşı geçen yıl 124 bin 647 hektar alanda mücadele yapıldı.

Terminatör böcekler bırakıldı

Orman alanlarına 38 bin 100 kuş yuvası asılırken 32 karınca nakli gerçekleştirildi. Ayrıca, 856 bin 398 "terminatör böcek", gerekli görülen bölgelere bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1483 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı 60 bin 21 hektarlık alanda biyolojik, 27 bin 499 hektarda biyoteknik, 36 bin 629 hektarda mekanik, 498 hektarlık bölgede ise kimyasal mücadele gerçekleştirildi.

Orman zararlılarına 55 milyon harcama yapıldı

Biyolojik mücadele için 14 milyon 191 bin lira, biyoteknik mücadele için 20 milyon 465 bin lira, mekanik mücadele için 20 milyon 339 bin lira ve kimyasal mücadele için 562 bin lira harcandı. Böylece orman zararlılarıyla mücadele kapsamında geçen yıl 55 milyon 557 bin liralık harcama yapıldı.

Orman sağlığı konusunda, tüm yurtta kurulan gözlem alanlarında 20 bin 691 çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 17 bin suç zaptı düzenlendi

Öte yandan, orman suçlarıyla mücadele amacıyla ülke genelinde kurulan 2 bin 197 toplu koruma ve 21 hassas alan koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurlarınca geçen yıl 16 bin 673 suç zaptı düzenlendi.

Suç zabıtlarının 3 bin 497'si ağaç kesme, 634'ü yasa dışı nakil, 551'i izinsiz bulundurma, 4 bin 787'si alan açma, 7 bin 65'i işgal, 89'u izinsiz otlatma suçlarından, 50'si ise çeşitli faaliyetlerden dolayı tutuldu.

Orman alanlarındaki gençlik bakım ve kültür sahalarının korunması için 399 köyle işbirliği yapılarak, bu kapsamda köylülere kaynak aktarıldı.

Ormanların işletilmesi faaliyetleri

Ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ekoturizm üzerine yoğunlaşan beklenti ve talepleri karşılamak amacıyla 27 yeni ekoturizm alanı planlandı. Toplamda 124 ekoturizm alanı bulunuyor.

Şehir içi veya çevresinde yaşayan insanların doğayla baş başa kalmaları için oluşturulan orman parkı kurma çalışmalarına da devam edildi. Bu kapsamda geçen yıl 97 orman parkı kuruldu.

Konaklama imkanına sahip 333, konaklamasız ise 1602 orman parkı vatandaşların ihtiyacını karşıladı. Söz konusu parkların sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1935'e ulaştı.

Ayrıca, geçen yıl 4 bin 862 hektarlık alanda 60 bal ormanı kuruldu. Böylece toplam bal ormanı sayısı 100 bin 67 hektar alanda olmak üzere 850'ye çıktı.