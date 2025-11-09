9 günlük ara tatil cep yakıyor: 5 günlük tatil 18 asgari ücret

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Otellerde doluluk oranları yükselirken, fiyatlar da ciddi şekilde arttı. Üç kişilik bir ailenin, her şey dahil bir tesiste konaklaması için yaklaşık 400 bin TL ayırması gerekiyor.

Tatil bütçesi şaşırttı

Bu tutar, şu an 22 bin 104 TL olan asgari ücret üzerinden hesaplandığında yaklaşık 18 aylık maaşa denk geliyor. 10 Kasım’da başlayıp 14 Kasım’da sona erecek ara tatilin hafta sonlarıyla birleşmesiyle toplam 9 günlük bir tatil süresi ortaya çıkıyor. Çocuklarıyla birlikte kısa da olsa dinlenmek ve vakit geçirmek isteyen aileler ise bütçe hesabını yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Turizmciler, ara tatil nedeniyle doluluk oranlarının yükseldiğini belirtirken, otel fiyatları ise dar gelirlinin yanından geçemeyeceği kadar yüksek. Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu yılın nisan, mayıs ve haziran ayını kapsayan 2. çeyrek seyahat verilerine göre, yurt içi seyahate çıkan sayısı geçen yıla göre yüzde 13.7, geceleme sayısı yüzde 16.1, seyahat sayısı da yüzde 13.9 azaldı.

5 gecelik otel fiyatları 368 bin lirayı aşıyor

Bununla birlikte, anne baba ve 13 yaşındaki bir çocuktan oluşan bir aile, ara tatilde 5 günlük bir tatil için 400 bin liraya yakın bütçe ayırmak durumunda. Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre Antalya’da her şey dahil 5 gecelik otel fiyatları 368 bin lirayı aşıyor. Sadece oda kahvaltı otel fiyatları 230 bin liraya yaklaşırken, tam pansiyon için kampanyalı otellerde bu fiyat 200 bin liraya iniyor.

Otel fiyatının yanında ulaştırma da epey yüklü bir miktarı buluyor. Sadece bir kişinin İstanbul-Antalya uçak bileti yaklaşık 5.3 bin lira. Üç kişilik bir ailenin İstanbul’dan gidiş dönüş uçak bilet fiyatları yaklaşık 32 bin lira tutuyor. Havaalanına ulaşım ve yolculuk sırasındaki giderler katılmadığında, üç kişilik bir ailenin beş günlük Antalya tatili 400 bin lirayı buluyor.

Karayolu ulaşımı daha hesaplıya geliyor

İstanbul’dan Antalya’ya uçakla ulaşım yaklaşık 32 bin lirayken, karayolu ulaşımı daha hesaplıya geliyor. İstanbul-Ankara için otoyol ücreti tek yön için bin 131 lira. Yaklaşık 730 kilometrelik yol için ortalama bir aracın 52 litre benzin yaktığı düşünüldüğünde 2 bin 741 lira da akaryakıt gideri oluyor.

Böylece İstanbul-Antalya için karayolu ücreti yaklaşık 7 bin 744 lirayı buluyor. Bolu içinse 807 lira benzin ve 758 lira otoyol ücretiyle birlikte gidiş dönüş 3 bin 130 liraya ulaşıyor.

Ara tatil için gözler Bolu’ya çevrildi

Alternatif tatil arayışlarına İstanbul’a yakın tatil destinasyonları öne çıkıyor. Henüz kayak sezonunun başlamadığına işaret eden turizmciler, bu yüzden doğa güzelliklerini ile öne çıkan Bolu’nun öne çiktiğini vurguluyor.

Tatil için İstanbul’a daha yakın bir şehir olan Bolu’yu seçmek isteyenler ise sadece beş günlük bir konamklama için oda ve kahvaltı ücreti ddahil 68 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Bir çocuklu alinenin konaklama giderlerlerine öğle yemeği dahil değil.

Üç kişinin ortalam öğle yemeği maliyeti ise kentte 1.500 liradan başlıyor. Bolu doğal güzelikleri ile öne çıksa da otomobili olmayan aileler için sıkıntılı bir güzergah olarak dikkat çekiyor.