9 maddelik fon teklifi yasalaştı: Yatırımcılara ödemeler ne zaman yapılacak?

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye süreçleri, yatırımcılara yapılacak ödemeler ve fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Kanun, tasfiyesi henüz tamamlanmamış ilgili fonları kapsarken yatırımcıların kayıplarının giderilmesi, sorumlulardan tahsilat yapılması ve geri kazanılan tutarların fon pay sahiplerine dağıtılmasını amaçlıyor.

Yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme

Düzenlemeye göre, SPK tarafından belirlenen fonlarda yatırımcılara net yatırım tutarları dikkate alınarak ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme alabilecek.

Ara ödemeler, yatırımcıların tasfiye bakiyesinden alacakları nihai tutarlardan mahsup edilecek. Para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere ara ödeme tutarı, yatırımcının hesabındaki fon katılma paylarının hesaplanan toplam değerini aşamayacak.

Tasfiye kapsamında yeterli nakit bulunmaması halinde SPK, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödemelerden yararlanabilmesi amacıyla net yatırım tutarı en düşük olanlardan başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek.

TEFAS'ta bloke edilen işlemler de kapsama alındı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle tasfiye kapsamı genişletildi.

Buna göre, 17 Eylül 2026 ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Bu işlemler nedeniyle katılma payları TEFAS İşlem Blokaj Alt Hesabı'nda bulunan yatırımcılar, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerinden yararlanabilecek.

Net yatırım tutarı enflasyona göre hesaplanacak

Fon pay sahiplerinin net yatırım tutarlarının hesaplanmasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınacak.

Yatırımcıların fonlara yaptıkları nakit girişleri ve fonlardan gerçekleştirdikleri çıkışlar, ilgili dönemler dikkate alınarak güncellenecek. Hesaplamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yapılacak.

Nihai ödemelerde ise yatırımcılara tasfiye malvarlığından, geri kazanım hesabından veya diğer hukuki yollarla daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek.

Fonların tasfiyesi SPK denetiminde yürütülecek

Düzenleme kapsamında fonların tasfiyesi, SPK'nin gözetim ve denetiminde görevli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.

SPK; fon varlıklarının tespiti, değerlemesi, nakde çevrilmesi, fon pay sahiplerinin belirlenmesi ve ödemelerin dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.

Fon varlıklarının mümkün olan en yüksek ekonomik değer üzerinden değerlendirilmesi amaçlanırken gerekli görülmesi halinde borsa dışı satışlara da izin verilebilecek.

MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, portföy yönetim şirketleri ve ilgili kamu kurumları, tasfiye sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşlara sağlamakla yükümlü olacak.

Fon malvarlığından çıkarılan değerler geri alınacak

Kanunla, fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına ilişkin sorumluluklar da düzenlendi.

Fon varlıklarının ilişkili taraflara, yöneticilere veya üçüncü kişilere mevzuata aykırı ya da gerçek bir ekonomik amacı bulunmayan işlemlerle aktarılması halinde ortaya çıkan kayıp ve zararlardan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

Zararın bu şirketlerden tahsil edilememesi durumunda sorumluluğu SPK tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişilere başvurulabilecek. İlgili kişilerin görevlerinden ayrılmış olması, görev yaptıkları dönemdeki işlemlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

TMSF tahsilat sürecinde görev alacak

SPK, tasfiye işlemleri ve incelemeler sonucunda her fon için belirlenen zarar tutarlarını ve sorumluları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

TMSF, sorumluların malvarlıklarından tahsilat yapılması amacıyla ilgili mevzuat kapsamında takip ve tahsil işlemlerini yürütecek.

Geri kazanılan tutarlar, düzenlemede belirlenen esaslara göre yatırımcıların alacaklarının karşılanmasında kullanılacak.

Kanun, yalnızca SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsayacak. Diğer yatırım fonları açısından genel veya sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmayacak.