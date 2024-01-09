9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerinin sürekli takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 9 Ocak 2024 fiyat güncellemesi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da farklılıklar oldu. İşte bazı iller için güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL ANADOLU

Benzin Fiyatı: 36.73 TL/L

Motorin Fiyatı: 38.93 TL/L

İSTANBUL AVRUPA

Benzin Fiyatı: 36.82 TL/L

Dizel Fiyatı: 39.03 TL/L

İZMİR

Benzin Fiyatı: 37.64 TL/L

Motorin Fiyatı: 39.88 TL/L

ANKARA

Benzin Fiyatı: 37.45 TL/L

Motorin Fiyatı: 39.67 TL/L

ADANA

Benzin Fiyatı: 38.04 TL/L

Motorin Fiyatı: 40.25 TL/L