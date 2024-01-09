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9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Brent benzinde yaşana fiyat değişikliği ile benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklik oldu. 9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? İşte 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Haber Merkezi
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9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları
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Araç sahiplerinin sürekli takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 9 Ocak 2024 fiyat güncellemesi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da farklılıklar oldu. İşte bazı iller için güncel akaryakıt fiyatları…

 

İSTANBUL ANADOLU 

Benzin Fiyatı: 36.73 TL/L
Motorin Fiyatı: 38.93 TL/L

İSTANBUL AVRUPA 

Benzin Fiyatı: 36.82 TL/L
Dizel Fiyatı: 39.03 TL/L

İZMİR

Benzin Fiyatı: 37.64 TL/L
Motorin Fiyatı: 39.88 TL/L

 

ANKARA

Benzin Fiyatı: 37.45 TL/L
Motorin Fiyatı: 39.67 TL/L

ADANA

Benzin Fiyatı: 38.04 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.25 TL/L

 