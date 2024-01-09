9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent benzinde yaşana fiyat değişikliği ile benzin ve motorin fiyatlarında da değişiklik oldu. 9 Ocak motorin ve benzin fiyatları ne? İşte 9 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerinin sürekli takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 9 Ocak 2024 fiyat güncellemesi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da farklılıklar oldu. İşte bazı iller için güncel akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL ANADOLU
Benzin Fiyatı: 36.73 TL/L
Motorin Fiyatı: 38.93 TL/L
İSTANBUL AVRUPA
Benzin Fiyatı: 36.82 TL/L
Dizel Fiyatı: 39.03 TL/L
İZMİR
Benzin Fiyatı: 37.64 TL/L
Motorin Fiyatı: 39.88 TL/L
ANKARA
Benzin Fiyatı: 37.45 TL/L
Motorin Fiyatı: 39.67 TL/L
ADANA
Benzin Fiyatı: 38.04 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.25 TL/L