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Bakan Kacır duyurdu: 9,3 milyar dolar yatırımdan faydalanacak şirketler açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9,3 milyar dolarlık öngörülen yatırım tutarı ile 20 binden fazla istihdam ve yıllık cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı sağlayacak olan Büyük Ölçekli Sanayi yatırımlarının ayrıntılarını paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu: 9,3 milyar dolar yatırımdan faydalanacak şirketler açıklandı
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırımların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a 15 şehrimizde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları Türkiye’ye güç katacak. Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayiinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 bin’den fazla istihdam sağlanacak, cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak."

Bakan Kacır’ın paylaşımında Chery markasının Samsun’da gerçekleştireceği 1 milyar dolarlık Yeni Nesil Araç Üretimi ve Tedarik Sanayi Kampüsü de yer aldı.

Kacır’ın alfabetik olarak paylaştığı listede yer alan firmalar, yatırım konuları ve tutarları ise şu şekilde:

Alfa Solar Enerji: 390 milyon dolar - Kırklareli 
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

Aselsan: 616 milyon dolar - Ankara 
Yatırım: Foton dedektör ve nanoteknoloji üretimi-Hava savunma ve füze savunma sistemi-Radar üretimi 

Astronergy Yüksek Teknoloji: 584 milyon dolar - Adana
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

CCE Metal ve Kimya Ticaret: 168 milyon dolar - Bilecik
Yatırım:  Özel alaşımlı alüminyum formları üretimi

Chery: 1 milyar dolar - Samsun
Yatırım: Marka Yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü 

CW Solar Cell Enerji: 520 milyon dolar - Antalya
Yatırım:  Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

Elin Yarı İletken Teknolojileri: 387 milyon dolar - Sivas
Yatırım: Entegre üneş hücresi üretim tesisi 

Eti Bakır: 498 milyon dolar - Samsun-Mardin
Yatırım:  Katot Bakır, Kobalt Metal, Çinko Metal ve Pelet Demir Üretimi

Havelsan: 143 milyon dolar - Ankara - İstanbul 
Yatırım: Komuta kontrol ile simülasyon, otonom ve platform sistemleri üretimi

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi: 1.4 milyar dolar - Balıkesir
Yatırım: PTA (saf tereftalik asit) üretimi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE): 818 milyon dolar - Ankara - Kırıkkale
Yatırım: Silindirik barut ve muhtelif mühimmat üretimi

Proturk İlaç: 448 milyon dolar - Ankara
Yatırım: Plazma Fraksiyonasyon Tesisi

Roketsan: 407 milyon dolar - Ankara-Kırıkkale
Yatırım: Savunma sistemleri üretimi

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri: 683 milyon dolar - Düzce
Yatırım: Entegre güneş hücresi üretim tesisi 

Teknik Alüminyum Sanayi: 480 milyon dolar - Edirne 
Yatırım: Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimi

Tofaş: 468 milyon dolar - Bursa
Yatırım: Yeni Nesil Ticari Araç Üretimi

Tomtaş Havacılık ve Teknoloji: 292 milyon dolar - Kayseri
Yatırım: Eğitim ve hafif kara taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi

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