A1 Capital Portföy'den açıklama: Devir işlemleri tamamlandı

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A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., tasfiye sürecine alınan ve alım-satım işlemleri geçici olarak durdurulan yatırım fonlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan kararlar doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında, tasfiye kapsamındaki 4 fonun işlemlerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütüleceği bildirildi.

Şirket, gerekli fon portföy devirlerinin A1 Capital Portföy tarafından tamamlandığını ve süreçle ilgili yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

Tasfiye kapsamında bulunan 4 fonun kodları ve adları şöyle:



CAH A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

PAB A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

P1A A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Serbest Fon

AJ1 A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Şirket, söz konusu 4 fonun tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini belirtti.

7 fon için yeniden işlem ihtimali

Açıklamada, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım ve satım işlemleri geçici olarak durdurulan 7 fona ilişkin de bilgi verildi.

Bu fonların, gerekli görülmesi halinde tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden Ziraat Bankası'nın onayıyla tüm dağıtım kanallarında yeniden alım ve satıma açılabileceği bildirildi.

Tasfiye kapsamında bulunmayan 7 fonun kodları ve adları şöyle:

AU1 A1 Capital Portföy Altın Fonu

BON A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu

DGF A1 Capital Portföy Değişken Fon

DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu

HFR A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

DA1 A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon

CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

Yeni gelişmeler yatırımcılara duyurulacak

A1 Capital Portföy, fonların tasfiye ve yeniden işleme açılma süreçlerinin SPK tarafından yayımlanan kararlar doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Şirket, süreç kapsamında yeni resmi gelişmeler yaşandıkça yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.