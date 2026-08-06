A101'in Carrefour devralmasına Rekabet Kurumu'ndan şartlı onay

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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına, tüketicilerin rekabetçi fiyatlardan yararlanmaya devam edebilmesi için kapsamlı yükümlülükler karşılığında izin verildiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, piyasadaki rekabetin kısıtlanabileceği yönündeki endişelerin, A101 tarafından sunulan taahhütlerle giderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, rekabetçi endişelerin tespit edildiği bölgelerde 10'u A101'e, 38'i Carrefour'a ait olmak üzere toplam 48 mağaza elden çıkarılacak.

Taahhütler kapsamında iki şirket ayrı organizasyon yapısıyla faaliyet gösterecek ve Carrefour'un bağımsız yapısı korunacak.

Ayrıca, üç yıl boyunca A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı mevcut haliyle kalacak.

Her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye mağaza içi görünürlük, teşhir, pazarlama, katalog, dijital satış ve pazarlama desteği verilecek.

Kadın girişimciler programa dahil edilecek, yöresel ve yerli tarım ürünlerinin raflardaki görünürlüğü artırılacak.