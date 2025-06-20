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AB bankasının kredi sınırı 100 milyar Euro'ya yükseltiliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Avrupa Yatırım Bankası'nın (AYB) bu yılki finansman tavanını güvenlik, savunma ve enerji yatırımlarının artırılması için 100 milyar Euro'ya yükseltmekte anlaştı. AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar avroluk kredi anlaşması imzalamıştı.

Haber Merkezi
AA
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AB bankasının kredi sınırı 100 milyar Euro'ya yükseltiliyor
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AB'nin kalkınma bankası olarak faaliyet gösteren AYB, AB ülkelerinin maliye bakanlarından oluşan AYB Yönetim Kurulu'nun Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda kurumun 2025 yılı yeni kredi tavanını onayladıklarını duyurdu.

AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar Euro'luk yeni kredi sınırı belirlendi

AYB tarafından savunma, enerji güvenliği ve teknoloji alanında yatırımlara destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, AYB'ye 2025 yılı için 100 milyar Euro'luk yeni kredi sınırı belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa güvenlik ve savunma sektörüne yönelik toplam finansmanın da yüzde 3,5'e yükseltildiği belirtildi.

AYB, 2024 yılında toplam 76,6 milyar Euro'luk kredi anlaşması imzalamıştı.

Alınan karar doğrultusunda AYB, savunma ile ilgili projeler için finansmanını geçen yıla kıyasla üç kattan fazla artırarak 3,5 milyar Euro'ya yükseltecek.

AB bankası olarak faaliyet gösteren Lüksemburg merkezli AYB, üye ülkelerdeki ortak stratejik projelere finansman sağlıyor.

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