AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın açılış toplantısı, İKV’de yapıldı

Toplantının açılış konuşmaları İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski tarafından yapılırken, moderatörlüğünü AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas üstlendi.

Başkan Zeytinoğlu konuşmasında AB Bilgi Merkezleri’nin önemine değindi ve Türkiye ve AB ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların sadece Türkiye’nin geleceği için değil, Avrupa’nın geleceği, barış ve refahı için de çok değerli bir çaba olduğunu kaydetti.

Başkan Zeytinoğlu, AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın kurulduğu 1996 yılından bu yana, jeopolitik düzenin köklü değişimler geçirdiğini, Avrupa entegrasyonunun başarılarına rağmen, ekonomik yavaşlama ve mali krizler, göç sorunu, güvenlik tehditleri ile Avrupa'da ve çevresinde yaşanan çatışmaların çok daha sorunlu bir ortam yarattığını söyledi. Küreselleşme ve liberal dünya düzeninin gerildiğini, popülizm ve milliyetçilik akımlarının yükselişte olduğunu vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, Trump döneminin öngörülemezliği, dış ve iç politikalardaki radikal değişikliklerinin, önümüzdeki dönemde oldukça kaotik bir dünya düzeninin habercisi olduğunu belirtti.

Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle tamamladı:

“İhtiyacımız olan şey Türkiye ile AB arasında daha derin ve daha etkili bir iş birliğinin olması. Avrupa güvenliği için daha fazla taahhüt ihtiyacı ve ABD'nin tarifeleri artırması nedeniyle yaklaşan ticaret savaşları, Türkiye ile AB arasında daha fazla etkileşim ve koordinasyonu gerektiriyor. Bu yeni dönemde AB Delegasyonu ve Büyükelçi Ossowski ile yakın çalışmayı ve iyi bir iş birliği içerisinde olmayı umuyorum.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski konuşmasında, Türkiye-AB ilişkilerinin bölgesel ve jeopolitik anlamda önem taşıdığını söylerken, Avrupa Komisyonunun yeni kabinesinin göreve başlamasıyla 2025 yılını bir fırsat dönemi olarak değerlendirirdi ve bunun gerçekleşmesi için karşılıklı çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Büyükelçi Ossowski Schengen vize süreçlerinde yaşanan sorunlara da değinerek, Çin’den sonra en fazla vizenin Türkiye’de verildiğini kaydetti. Bunun yanında vize serbestliği sürecinin tamamlanması için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken altı kriter kaldığını hatırlattı ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması için çalışmalarda bulunulduğunu belirtti.

Toplantıya ayrıca İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Yöneticisi Selda Düzenli, TOBB proje koordinasyon ekibi ile projenin yürütüldüğü 18 şehrin koordinatörleri de katıldı.