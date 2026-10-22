AB Büyükelçisi Aivo Orav, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için Kıbrıs’ı öne sürdü

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Mehmet KAYA - ANKARA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak göreve başlayan Aivo Orav, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını belirtirken, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin önünde Kıbrıs sorununun bulunduğunu öne sürdü.

Made in EU (Sanayi Koruma Yasası) uygulamasında Türkiye’nin talep ettiği "netlik" konusunda "müzakerelerin henüz tamamlanmadığını" belirten Orav, Türkiye’nin taleplerinin tam olarak karşılanamayabileceğine işaret etti.

Orav bu konuda, AB tarafının kamu ihale yasasında Türk firmaları koruyucu önlemlerde değişiklik talebinin de gündemde olduğuna işaret etti.

Orav’dan Gümrük Birliği güncellemesi için 3 şart

AB Büyükelçisi Aivo Orav, Ankara’da AB Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde ilerlemenin üç konuya bağlı olduğunu belirtti.

Orav, bu başlıkları karşılıklı ticaretteki bazı pürüzlerin giderilmesi, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve Kıbrıs sorununun çözümü olarak sıraladı. Kıbrıs sorununu doğrudan ve dolaylı olarak birkaç kez engel olarak niteledi.

Ayrıca Büyükelçi, Kıbrıs sorunu konusunda bir başka soruya yanıt verirken, şöyle konuştu:

"Az önce bahsettiğiniz ülke (Kıbrıs Rum Kesimi) de dahil olmak üzere 27 üye devlet, Kıbrıs konusunun çözülmesini çok umut ediyor ve BM Genel Sekreteri ilerleme kaydedilmesi için elinden geleni yapıyor, müzakerelere ilişkin çok fazla şey duymuyoruz.

Bu bir bakıma iyi, çünkü zorlu konularda yapılan anlaşmaların kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesi durumunda bu anlaşmaları gerçekleştirmek mümkün olmuyor.

Bu yüzden, kapalı kapılar ardında işlerin ilerlediğini umalım ve eğer bu sorun çözülürse, bence dünya daha iyi bir yer olacaktır ve ayrıca bu durum Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri için pek çok yeni yol açacaktır.”

Made in EU’da Türkiye’nin taleplerinin karşılanması: 'Tam mükemmel olmasa da…'

Made in EU olarak adlandırılan Sanayi Koruma Yasası düzenlemesinde Türkiye’nin taleplerinin dikkate alındığını ve ilgili taraflara iletildiğini belirten Orav, müzakerelerin AB içinde de sürdüğünü kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin pozisyonlarının (AB nezdinde) gayet iyi duyulmuş olmasıdır. İnanın bana, Türkiye'deki ilk toplantılarımdan bu yana, siyasetçilerle ve aynı zamanda muhalefet tarafıyla, iş insanlarıyla yaptığım görüşmelerde Made in Europe konusunu gündeme getirdiler.

Biz de Brüksel'deki meslektaşlarımıza geri bildirimde bulunuyoruz. Brüksel'de düzenlenen bir iş zirvesi toplantısı da vardı ve bu Made in Europe konusu kilit unsurlardan biriydi. Ayrıca Dışişleri Bakanınız da Brüksel'deydi ve bu konunun orada da tartışıldığından eminim.

Tekrar söylemek isterim ki, henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil.

Müzakerelerde her zaman olduğu gibi, bu son adımı beklememiz gerekiyor. Ve işler Türkiye'nin bakış açısından mükemmel gitmese bile, ertesi gün birlikte çalışmaya nasıl devam edeceğimizin bir yolunu yine de bulmalıyız.”

Güncel konularda AB Raporuna atıf

Türkiye’deki güncel sorunlara ilişkin soruları yanıtsız bırakan Büyükelçi Orav, Avrupa Komisyonu’nun her konuda ivedilikle açıklama yapmadığını, ancak gelişmeleri takip ederek yıllık raporlarına yansıttığını kaydetti.

Orav, AB’nin Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve özgürlükler konusundaki değerlendirmelerinin, kasım ayında yayımlanacak Türkiye Raporu’nda yer alacağını belirtti.

"AB-Türkiye, birbirine bağlı: Güvenlik, ekonomi ve bağlantısallık-orta koridor"

Orav, soru cevap bölümü öncesi Türkiye ve AB’nin işbirliğinin önemine vurgu yaparken, bunları üç başlıkta sıralayarak AB ve Türkiye’nin birbirinden vazgeçemeyeceğini kaydetti.

Küresel çatışmalar ortamında güvenliğin yeniden öne çıktığını belirten Orav, bölgedeki fiili savaşlara işaret etti, Rusya’yı Avrupa yanında Türkiye için de tehdit olduğunu ileri sürdü.

Ermenistan sınırının açılması

Bağlantısallıkta Türkiye’nin iki kıta arasında bir köprü olduğunu söyleyen Orav, Türkiye ile Ermenistan sınırının açılmasının sağlayacağı faydaları öne çıkardı ve Orta Koridor projesini önemsediklerini anlattı.