AB: Enerji arz güvenliğinde sorun yok

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilimin Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bölgedeki durumun uzun süredir "son derece kırılgan ve değişken" olduğunu belirten Itkonen, mevcut koşullarda AB'nin enerji arz güvenliği konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını söyledi.

Itkonen, "Şu an için enerji arz güvenliğimiz açısından herhangi bir kaygımız bulunmuyor. Ancak başından beri en büyük endişemiz enerji fiyatları üzerindeki etkiler oldu. Bu süreçte enerji fiyatlarında ciddi dalgalanmalar gördük" dedi.

AB Komisyonunun gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Itkonen, üye ülkeler, enerji sektörü temsilcileri ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile düzenli koordinasyon toplantıları yaptıklarını ifade etti.

Itkonen, geçen hafta Petrol Koordinasyon Grubu toplantısının yapıldığını hatırlatarak mevcut koşullarda fiyat gelişmelerini yakından izlemeyi sürdürdüklerini ancak bölgedeki belirsizlik nedeniyle ilerleyen döneme ilişkin kesin öngörüde bulunmanın güç olduğunu kaydetti.

Doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Itkonen, mevcut seviyelerin kriz öncesi ortalamaların altında olduğunu ifade etti.

Itkonen, depolardaki düşük gaz seviyesinin bu aşamada enerji güvenliği açısından acil bir risk oluşturmadığını belirtti.

AB üyesi ülkelerle yapılan koordinasyon kapsamında, doğal gaz depolarının kış sezonu başlamadan önce en az yüzde 80 doluluk oranına ulaşmasının yeterli görüldüğünü anlatan Itkonen, yaz döneminin, depoların yeniden doldurulduğu süreç olduğuna dikkati çekti.

Itkonen, doğal gaz depolama kurallarının üye ülkelere depoların doldurulması konusunda belirli esneklikler tanıdığını anımsatarak bu esnekliklerin nasıl kullanılacağı konusunda AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

Piyasalarda panik alımlarının fiyatları daha da yükseltebileceğini belirten Itkonen, bu nedenle sürecin dikkatle takip edildiğini sözlerine ekledi.