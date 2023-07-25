AB gaz fiyatlarında 'endişeli' yükseliş

Montel-Foreks'in haberine göre, gün içinde 32,08 Euro işlemi ile iki haftanın en yüksek değerli satışını yapan Hollanda TTF hub’ı Ağustos vadeli gaz kontratı en son Ice Endex'te 0,70 Euro artışla 31,25 Euro, İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri ise Ice Futures'ta 2,11 p artışla 78,94 p/th seviyelerinden işlem gerçekleştirdi.

Arz dengesi, güçlü stok seviyeleri ve daha yüksek Norveç akışları arasında iyileşme gösterse de, Avrupa'nın bu kış yeterli LNG arzını sürdürme kabiliyetine ilişkin endişeler piyasayı destekliyor.

Bir analist, “Asya LNG için ödeme yapmak istediği sürece bu, Avrupa'nın yalnızca bu JKM fiyatı eksi arbitraj indirimi için gaz alabileceği anlamına geliyor” yorumunu yapaıyor.

JKM Eylül ayı vadeli kontrat en son 11,26 USD/MMBtu (34,69 EUR/MWh) ile TTF eşdeğerinin 2,20 EUR üzerine çıktı.

Bu yıl pazardaki yeni arzdaki sınırlı büyüme aynı zamanda yakıt için rekabetin yoğunlaşabileceği anlamına geliyor. Tedarik cephesinde, Gassco verilerine göre Norveç'in Avrupa'ya yönelik doğal gaz adaylığı bugün artmaya devam ederek bir hafta öncesine göre 10 milyon mᶟ artışla 341 milyon mᶟ/gün düzeyine ulaştı.

Yine de 2 Ağustos'ta yapılması planlanan bakım, ülkenin gaz üretim kapasitesini 25 milyon mᶟ azaltacak.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verileri, AB depolama tesislerinin son %83,7'sinin dolu olduğunu ve 10 yıllık ortalamanın 17 puan üzerinde olduğunu gösterdi.