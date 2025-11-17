AB Komisyonu Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminlerini açıkladı

AB Komisyonu, Sonbahar Dönemi Ekonomik tahminlerinde Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerini de açıkladı. Raporda, gelecek yıllar için büyüme, enflasyon, cari açık ve işsizlik oranlarına dair beklentiler paylaşılırken, sıkı para politikasına rağmen iç talebin güçlü seyrettiği belirtildi.

AB Komisyonu tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,4, 2027 yılında da yüzde 4 büyümesi bekleniyor.

Enflasyonun gelecek iki yılda kademeli olarak gerileyeceği öngörülürken, 2025 sonu enflasyonda beklenti yüzde 35,2, 2026’da yüzde 24,8 ve 2027’de de yüzde 17,7 beklenti açıklandı.

İşsizlik sabit kalacak

Cari açığın GSYH'ya oranının bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 1,6 ve 2027'de yüzde 1,9 olması bekleniyor.

İşsizlik oranı ise bu yıl, gelecek yıl ve 2027'de yüzde 8,6 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, yılın ilk yarısında sıkı para politikalarına rağmen iç talebin güçlü seyrini koruduğuna dikkat çekildi.