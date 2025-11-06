  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB Komisyonu’ndan Deutsche Börse ve Nasdaq’a rekabet soruşturması
Takip Et

AB Komisyonu’ndan Deutsche Börse ve Nasdaq’a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu, Deutsche Börse ile Nasdaq’ın finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasında rekabeti kısıtlayıcı iş birliği yapıp yapmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB Komisyonu’ndan Deutsche Börse ve Nasdaq’a rekabet soruşturması
Takip Et

AB Komisyonu, Alman Deutsche Börse ile ABD merkezli Nasdaq'ın Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Deutsche Börse ve Nasdaq'ın Avrupa’da finansal türevlerin kotasyonu, ticareti ve takasına ilişkin faaliyetlerini koordine ederek AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği anlatıldı.

İki şirketin, belirli türev araçların ticaretinde uyumlu eylemlerde bulunmuş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin talebi tahsis ve fiyatları koordine etmiş olabilecekleri, ticari açıdan hassas bilgileri de paylaşmış olabilecekleri kaydedildi.

AB Komisyonu, geçen yıl eylül ayında türev piyasalarına yönelik soruşturması kapsamında Deutsche Börse ve Nasdaq'a baskın düzenlemişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Ekonomi
KOOP-İŞ sendikası Swatch Türkiye’de 10 Kasım’da greve başlıyor
KOOP-İŞ sendikası Swatch Türkiye’de 10 Kasım’da greve başlıyor
Bakan Bolat: E-İhracatta hedef 10 yılda toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşmak
Bakan Bolat: E-İhracatta hedef 10 yılda toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşmak
Bakan Göktaş: Genç istihdamında işveren primleri 5 yıl devlet tarafından ödenecek
Bakan Göktaş: Genç istihdamında işveren primleri 5 yıl devlet tarafından ödenecek
Rekabet Kurulu, Ferrero’nun fındık alım taahhüdünü 2025 için güncelledi
Rekabet Kurulu, Ferrero’nun fındık alım taahhüdünü 2025 için güncelledi
TOKİ 30 yaş altı genç kategorisi başvuru şartları nelerdir? Anne babasının üzerine ev olanlar başvuru yapabiliyor mu?
TOKİ 30 yaş altı genç kategorisi başvuru şartları nelerdir?
Yabancılar borsada yeniden alıma yöneldi
Yabancılar borsada yeniden alıma yöneldi