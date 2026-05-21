AB Komisyonu’ndan Türkiye için enflasyon ve büyüme tahmini

Avrupa Komisyonu, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin 2026'nın ilk çeyreğinde duraksadığını ve mart ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Komisyon, yıl başındaki yönetilen fiyat ayarlamaları ile güçlü gıda fiyat artışlarının enflasyonist baskıları yüksek tutmaya devam ettiğini belirtti.

Raporda, mart ayında yükselen uluslararası enerji fiyatlarının iç piyasa fiyatlarına yalnızca sınırlı şekilde yansıdığı, bunun da akaryakıtta özel tüketim vergilerinin kademeli ayarlanmasına yönelik mekanizmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Aylık hizmet enflasyonunun, kira dahil olmak üzere, manşet enflasyonun üzerinde kalmasının ise enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Enflasyonda kademeli olarak gerileme bekleniyor

Avrupa Komisyonu, dezenflasyonun temel politika önceliği olmaya devam ettiğini vurgularken, yukarı yönlü risklere rağmen sıkı para politikası desteğiyle enflasyonun önümüzdeki iki yılda kademeli şekilde gerilemesini beklediğini açıkladı.

Komisyon, Türkiye'de ortalama enflasyonun 2026'da yüzde 28,3, 2027'de ise yüzde 20,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Büyümenin 2026 yılında yüzde 3'e yavaşlamasının, 2027'de ise yeniden yüzde 4'e toparlanmasının beklendiği belirtilen raporda, Orta Doğu'daki çatışmanın Türkiye ekonomisi üzerindeki en önemli etkisinin uluslararası petrol fiyatları üzerinden görüldüğü ifade edildi.

Komisyon, arz şokunun cari açığı artırmasının ve sıkı para politikasına rağmen dezenflasyon sürecini geciktirmesinin beklendiğini kaydetti.

Raporda ayrıca mali alanın daha destekleyici bir maliye politikasına imkan sağlayacağı ancak kamu borcunun düşük seviyelerden yalnızca sınırlı ölçüde artmasının öngörüldüğü belirtildi.