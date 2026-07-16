AB mayısta 12,1 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 215,7 milyar euro, ithalatı ise yüzde 10,8 yükselerek 227,8 milyar euro oldu.

AB, söz konusu ayda 12,1 milyar euro dış ticaret açığı verdi. AB, geçen yılın mayıs ayında 12,7 milyar euro ticaret fazlası vermişti.

AB'nin ticaretindeki değişim enerji ürünlerindeki açığın artmasından, makine, araç ve kimyasal gibi ürünlerindeki fazlasının ise azalmasından kaynaklandı.

En büyük ticaret ortağı ABD

Euro Bölgesi'nde ihracat mayısta yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 243,6 milyar euroya, ithalat ise yüzde 10 artışla 251,4 milyar euroya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi mayısta 7,8 milyar euro ticaret açığı verdi. Geçen yılın mayıs ayında 15 milyar euro ticaret fazlası verilmişti.

Mayısta AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,8 milyar euroyla ABD, 29,9 milyar euroyla İngiltere, 19,9 milyar euroyla İsviçre, 15,5 milyar euroyla Çin ve 8,5 milyar euroyla Türkiye oldu.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 46,3 milyar euroyla Çin, 32,9 milyar euroyla ABD, 14,5 milyar euroyla İngiltere, 12,5 milyar euroyla İsviçre, 10,2 milyar euroyla Norveç ve 8,5 milyar euroyla Türkiye olarak sıralandı.