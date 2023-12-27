AB menşeli gül ithalatında tarife kontenjanı düşürüldü

ANKARA (EKONOMİ)- Ticaret Bakanlığı, Avrupa Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin tebliğde değişiklik yaparak, gül ithalatı için açılan tarife kontenjanı miktarını 2024 yılı için düşürdü.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 2023 yılı için 0602.90 Gümrük Tarife Pozisyonu için 150 ton olan tarife kontenjanı, 2024 yılında 25 tona düşürüldü.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatında, gümrük vergisi indirimi veya istisnası uygulanıyor.