  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB otomobil satışları temmuzda yıllık %7,4 yükseldi
Takip Et

AB otomobil satışları temmuzda yıllık %7,4 yükseldi

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında yeni araç satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 artarak 914 bin 680 adede ulaştı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB otomobil satışları temmuzda yıllık %7,4 yükseldi
Takip Et

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin temmuz ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları 914 bin 680'e yükseldi

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 7,4 yükselerek 914 bin 680'e çıktı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,2'sinin hibrit, yüzde 27,2'sinin benzinli, yüzde 15,6'sının elektrikli, yüzde 10'unun fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 10'unun dizel ve yüzde 3,1'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 39,1 arttı

Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 39,1 artarak 142 bin 699'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 59,8 oldu.

Yeni otomobil satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 11,1 ve İspanya'da yüzde 17,1 artarken Fransa'da yüzde 7,7, İtalya'da yüzde 5,1 geriledi.

Ocak-temmuz döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 azalarak 6 milyon 491 bin 448'e indi.

AB'de en fazla yeni otomobil satışını Volkswagen Grubu gerçekleştirdi

Otomotiv üreticilerine göre, temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 262 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 135 bin 992 satışla ikinci sırada yer aldı.​​​​​​​ Renault Grubu, 96 bin 943 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 602 ile dördüncü oldu.

Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktıAntep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktıEkonomi
Nvidia net kârını yüzde 59 arttırdıNvidia net kârını yüzde 59 arttırdıEkonomi

 

Ekonomi
İZTO Başkanı Özgener: Fiyat istikrarı için sektörel bazlı mikro önlemler hayati öneme sahip
Fiyat istikrarı için sektörel bazlı mikro önlemler hayati öneme sahip
Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyor
Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyor
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için 3 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için 3 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktı
Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktı
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor: Tabela değişecek
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor: Tabela değişecek
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza