AB Projesi ELIA Isparta’ya değer katacak

FİKRİ CİNOKUR / ISPARTA

Isparta, Avrupa’nın farklı ülkelerinden kurumları bir araya getiren ELIA projesi ile ilk kez Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri ağı içerisinde yer alarak Avrupa ölçeğinde stratejik bir iş birliğinin parçası oldu. Proje, zeytin sektörü odağında yürütülecek çalışmaların yanı sıra Isparta’nın güçlü tarımsal değerleri olan gül, elma, lavanta ve tıbbi-aromatik bitkilerin Avrupa standartlarında geliştirilmesine katkı sağlayacak yeni bir dönüşüm sürecine de öncülük edecek. Toplam 2 milyon 968 bin 501 Euro olan ELIA projesi 30 Nisan 2030 tarihine kadar 48 ay sürecek. Bu proje ile Isparta’nın Avrupa ölçeğinde temsil edildiği en stratejik mesleki eğitim ve sektörel dönüşüm çalışmalarından biri olarak öne çıkacak.

ITSO Başkanı Metin Çelik, ELIA Projesi ile Isparta’nın, ilk kez Erasmus+ Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri çağrısı kapsamında Avrupa ölçeğinde bir projede güçlü şekilde temsil edilme fırsatı yakaladığını söyledi.

Çelik, şunları kaydetti: "Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İspanya, Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye’den toplamda 21 kurumun yer aldığı ELIA Projesi ile zeytin sektöründe mesleki eğitim, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yenilikçilik, mikro-yeterlilikler ve iş temelli öğrenme modelleri gibi alanlarda çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz."