  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek
Takip Et

AB Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye'nin güvenlik alanındaki rolüne vurgu yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek
Takip Et

Maruf BUZCUGİL- BRÜKSEL 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Türkiye’nin, AB savunma sanayii projelerine ve ortak alımlara dahil edileceğini söyledi.

Kallas, Türkiye’den giden bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas burada yaptığı açıklamada AB’nin 800 milyar Euro'luk bir kaynak oluşturduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa ülkeleri şimdiye kadar savunma sanayi ihtiyacının yüzde 60'ını ABD’den karşılamış. Kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım. Ortak ülkelerden alımlar ve ortak projeler yapılacak. Türkiye de aday üye olarak bu ortaklardan biri. Bu, Birleşik Krallık (UK) için de geçerli. Ortak alımlara beraber girebileceğiz.” 

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiTutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye sevk edildiGündem
Ekonomi
Jeotermal enerji sektöründen ‘süper izin’ çağrısı
Jeotermal enerji sektöründen ‘süper izin’ çağrısı
Son dakika... AB, Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek
SON DAKİKA
Doğu Karadeniz'in 5 aylık su ürünleri ihracatı yaklaşık 70 milyon dolar oldu
Doğu Karadeniz'in 5 aylık su ürünleri ihracatı yaklaşık 70 milyon dolar oldu
TCMB faiz indirimi için kapıyı araladı mı? İşte yabancı kurumdan tahmin!
TCMB faiz indirimi için kapıyı araladı mı?
Vatandaşın döviz mevduatı 4,6 milyar dolar arttı
Vatandaşın döviz mevduatı 4,6 milyar dolar arttı
Türkiye'de 300'ün üzerinde istasyonu bulunan akaryakıt devi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor