AB Türkiye’yi savunma sanayi projelerine dahil edecek

Maruf BUZCUGİL- BRÜKSEL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Türkiye’nin, AB savunma sanayii projelerine ve ortak alımlara dahil edileceğini söyledi.

Kallas, Türkiye’den giden bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas burada yaptığı açıklamada AB’nin 800 milyar Euro'luk bir kaynak oluşturduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa ülkeleri şimdiye kadar savunma sanayi ihtiyacının yüzde 60'ını ABD’den karşılamış. Kendi savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım. Ortak ülkelerden alımlar ve ortak projeler yapılacak. Türkiye de aday üye olarak bu ortaklardan biri. Bu, Birleşik Krallık (UK) için de geçerli. Ortak alımlara beraber girebileceğiz.”