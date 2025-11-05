  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasında uzlaştı
Takip Et

AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasında uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasında anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB ülkeleri emisyonların 2040'a kadar yüzde 90 azaltılmasında uzlaştı
Takip Et

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Birliğin 2040 yılı iklim hedefine ilişkin ortak pozisyon belirlediklerini açıkladı.

AB’nin 2050 iklim nötrlüğü hedefine doğru yeni adım

Üye ülkelerin 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarında 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90'lık bir azalma öngören bağlayıcı bir hedef getirilmesinde anlaşmaya vardıkları belirtilen açıklamada, yeni adımın AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin rekabet gücünü korumak ve dengeli bir geçişi sağlamak üzere üye ülkelere çeşitli esneklikler sunulacağına işaret edilerek, AB ülkelerinin net emisyonlarının yüzde 5'i kadar uluslararası karbon kredileri kullanabilecekleri ifade edildi.

Söz konusu hedefin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

2030 için hedef: Emisyonlarda yüzde 55 azalma

Halihazırda AB, sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyelere kıyasla yüzde 55 azaltmayı hedefliyor.

AB'nin 2040 hedefini 10-21 Kasım'da Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) öncesi belirlemesi dikkati çekiyor.

BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Deri Yönetici Koltuğu geliyor!BİM 12 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Deri Yönetici Koltuğu geliyor!Aktüel
ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!ŞOK 05-11 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Çelik Kettle geliyor!Aktüel

 

 

Ekonomi
Polonya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı
Polonya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı
Rekabet Kurulu'ndan Novonesis'e 284,5 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan Novonesis'e 284,5 milyon lira ceza
Pegasus 20. yılına özel kampanya: Yurt dışı uçuşları 20 euro
Pegasus 20. yılına özel kampanya: Yurt dışı uçuşları 20 euro
TZOB Başkanı Bayraktar: Şap hastalığından etkilenen üreticilere destek sağlanmalı
TZOB Başkanı Bayraktar: Şap hastalığından etkilenen üreticilere destek sağlanmalı
Rize’de hamsi bolluğu fiyatları düşürdü
Rize’de hamsi bolluğu fiyatları düşürdü
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanvekilliğine yeniden seçildi