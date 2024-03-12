AB ülkeleri IMF başkanlığında Georgieva'yı destekliyor

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, AB ülkelerinin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda görüşülen konulara ilişkin açıklamada bulundu.

Kristalina Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.

Peteghem, Georgieva'nın son yıllarda yaşanan bütün krizlerde güçlü bir liderlik sergilediğini ve ona güvendiklerine dikkati çekti.

Sürecin IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda devam edeceğini anlatan Peteghem, Georgieva'yı ikinci dönem başkanlık için desteklemekten memnun olduklarını ifade etti.

Olayın geçmişi

Georgieva'nın 5 yıllık görev süresi bu yıl eylül ayında sona eriyordu. Geleneksel olarak IMF başkanı Avrupalılar tarafından belirleniyor.

Bulgaristan'da 1953'te doğan Georgieva, daha önce AB Komisyonu üyeliği ve Dünya Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmıştı.