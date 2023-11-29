AB ve STA dışı elektrikli oto ithalatı zorlaştırıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı tebliği ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında olmayan elektrikli otomobil ithalatında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ‘izin belgesi’ alma şartı getirdi.

Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ 29 Aralık 2023’te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 8703.80.10.00.11, 8703.80.10.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) elektrikli otoların AB ve STA imzalanan ülke menşeli olmayanların ithalatında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin belgesi alınması zorunlu hale getirildi.

En az 20 yetkili servis şartı

Tebliğe göre ithalatı yapılacak otomobiller için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonu kurulması ve en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi şartı aranacak.

Elektrikli araçların alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından yeterlilik belgesi bulunacak.

Bunların imalatçısının Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi yanı sıra batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçılar tarafından kabul edildiğine ilişkin yazılı bir taahhütname verilecek.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ithalat tebliğlerinin, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla ilgili kurumlarla istişare edilerek hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, elektrikli araçların emisyonun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek, “Bunların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı eko sistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.